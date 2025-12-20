El mercado de pases podría estar a punto de detonar una de las bombas más sonadas de los últimos años en el fútbol peruano. Lo que comenzó como una ambición lejana de la hinchada blanquiazul, estaría empezando a tomar forma de noticia concreta en Buenos Aires. Desde Argentina, la información que llega es más que alentadora para los intereses de Alianza Lima: Boca Juniors no ve con malos ojos la salida de Luis Advíncula y, de hecho, la puerta está entreabierta para negociar su retorno a la Liga 1.

La información fue revelada por el periodista Marcos Bonocore de TNT Sports Argentina, una fuente cercana al ‘Mundo Boca‘. Según su reporte, en las oficinas de la Bombonera ya están al tanto del fuerte interés que existe en La Victoria por el ‘Rayo’. Pero no solo por eso, si no porque el propio jugador también habría mostrado disposición para alejarse del barrio de la Boca.

“Es pretendido por Alianza Lima y se espera una oferta en los próximos días”, señaló el comunicador, dejando en claro que el cuadro argentino está en posición de espera, aguardando que el teléfono suene con una propuesta formal que pueda dar inicio a la negociación entre ambas partes y, por supuesto, entre el propio futbolista también.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors por todo el 2026, pero no es segura su continuidad en el 'Xeneize'. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, la operación no es sencilla desde lo económico. Advíncula, de 35 años, renovó recientemente su vínculo con el club xeneize y tiene contrato vigente hasta finales del 2026. Bonocore hizo hincapié en un detalle no menor: “Cabe mencionar que el lateral tiene un contrato alto”. Esto significa que Alianza Lima deberá soltar la billetera para asumir el salario del jugador o negociar una rescisión que satisfaga a todas las partes.

Por el lado peruano, el interés ya dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una postura oficial. Hace unos días, Franco Navarro, director deportivo del club íntimo, rompió el protocolo y reconoció públicamente que el lateral de la selección es el gran objetivo. “No es imposible, lo queremos y lo hemos manifestado abiertamente”, declaró el directivo.

No obstante, el director deportivo de los ‘blanquiazules’ también fue cauto respecto a los tiempos y las formas, respetando la formalidad que aún mantiene Luis con Boca Juniors. “Luis tiene contrato con Boca... así que debe resolver esa situación para que podamos incorporarlo”, explicó, pero aun sin dar alguna señal exacta sobre si apostarán por él o no.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula jugaron juntos en Boca Jrs. (Foto: Boca)

En medio de estas negociaciones, aparece un factor emocional clave: Carlos Zambrano. El ‘Kaiser’, actual referente de Alianza y excompañero de Advíncula tanto en la Selección como en Boca, juega un papel fundamental como “agente” encubierto. El defensor no ha ocultado su deseo de volver a compartir vestuario con su amigo y ha confesado que mantienen un contacto fluido, lo que podría inclinar la balanza a favor de los victorianos.

Zambrano reconoció haber conversado con el ‘Rayo’, aunque trató de poner paños fríos sobre la inmediatez del fichaje. Confesó que, si bien hablan seguido, aún no hay nada cerrado. Sin embargo, su anhelo de reencontrarse en Matute es evidente y ese deseo compartido de vestirse de blanquiazul podría ser el empujón final que Advíncula necesita para decidir su regreso al Perú.

¿Sporting Cristal podría unirse a la pugna?

Así como Alianza Lima, hay otro club interesado en contar con el lateral derecho, y es un equipo con el que ya tiene una historia escrita. Sporting Cristal es el cuadro que le dio “vida” y el propio Advíncula ha mostrado agradecimiento en varias oportunidades, por lo que en tienda ‘rimense’ siempre han anhelado su regreso.

Ante la posibilidad de repatriarlo, la consulta se le hizo a Julio César Uribe, director general de fútbol de dicho club, pero también fue cauto al momento de responder. “Él tiene un compromiso contractual y yo considero que es anti-ético pronunciarse al respecto. Advíncula es un jugador identificado con nuestra institución. Nosotros lo queremos obviamente muchísimo y esperamos en algún momento poder abrazarnos con su aporte“, declaró en conferencia de prensa.

Los próximos días serán decisivos en esta historia. Con Boca Juniors dispuesto a escuchar y Alianza Lima decidido a ofertar, la pelota está en la cancha de las dirigencias. Si los números cuadran y la voluntad del jugador acompaña, el lateral derecho de la selección podría convertirse en el refuerzo estrella que remecerá el torneo local en la temporada 2026, sea rumbo a La Victoria o a La Florida.

Luis Advíncula ganó dos títulos nacionales con Sporting Cristal. (Foto: GEC)

