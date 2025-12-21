Jefferson Farfán es uno de los últimos ídolos de Alianza Lima. La ‘Foquita’ regresó a La Victoria para dejar atrás una pésima campaña en el 2020 y sacudirse en el plano local con un bicampeonato, sellando así su quinto título con los blanquiazules. Producto de sus constantes lesiones en la rodilla y no sentirse bien físicamente y también en el plano futbolístico, el ‘10′ optó por retirarse del fútbol en el club de sus amores, y hoy es una de las figuras del fútbol con éxito en el mundo del streaming, donde suele repasar momentos de su carrera y también compartirlo con otros invitados de este deportes.

Más allá de que la ‘Foquita’ dejó de ser jugador profesional en el cuadro de La Victoria, nunca fue ajeno la institución y siempre dejó en claro su hinchaje, a pesar de que luego de su retiro el club no pudo volver a alzar el trofeo de campeón de la Liga 1: desde 2023 ha sido Universitario de Deportes el monarca del fútbol peruano, lo que no ha pasado inadvertido para el mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018.

Más allá de su hinchaje, Jefferson Farfán fue crítico con la actualidad de Alianza Lima y señaló que se mantiene alejado del club en los últimos meses porque no le gusta el manejo institucional y la forma cómo se dieron las cosas una vez decidió colgar los chimpunes. De hecho, considera que con Franco Navarro a la cabeza en la dirección deportiva las cosas han mejorado, pero no es suficiente.

“Trato de mantenerme un poco alejado porque no me gusta cómo se maneja el club. Ahora ha mejorado desde que entró Franco (Navarro), pero cuando me fui no me gustó la situación. Podría opinar y posiblemente me escucharían, aunque en ocasiones que he manifestado mi punto de vista, creo que no me han prestado atención. Ahí están los resultados”, declaró el ídolo aliancista en el programa Qué tal Cancha del exfutbolista Roberto Martínez.

Jefferson Farfán compartió equipo con Wilmer Aguirre y Hernán Barcos en la recta final de su carrera. (Foto: Alianza Lima)

La ‘Foquita’ señaló que las decisiones tomadas por la directiva después de su partida de Matute le dejaron un mal sabor. “Cuando me fui en el segundo año (2022), resultó muy complicado y doloroso que un equipo bicampeón dejara fuera a seis o siete jugadores. El grupo ya estaba formado y existía una unión”, agregó, culpando a la directiva del descalabro deportivo en el 2023 que acabó con la imagen de la final perdida en Matute ante el ‘compadre’ Universitario.

“Tenías un jugador como Wilmer Aguirre, que es de la casa, y al colombiano Arley Rodríguez, que estaba en buen momento. Había un grupo muy bueno, un equipo campeón no se toca. Se puede alternar con algunos jugadores, pero cambiar a siete jugadores altera todo, es demasiado”, agregó Farfán, quien en aquel entonces, aprovechando sus redes sociales, mostró su desacuerdo por la partida de su amigo Wilmer Aguirre, quien se fue del club por la puerta de atrás.

El exjugador del Schalke 04 también recordó la etapa final de su carrera en La Victoria. “Cuando me tocó estar en 2021 y 2022, intentamos ayudar al grupo desde la experiencia que teníamos algunos jugadores, como Barcos, Ramos y yo. Se decía que era un equipo de segunda, pero logramos salir campeones en 2021 y bicampeones en 2022. Fue doloroso para muchos la forma en que salieron. Nadie lo esperaba, parecía casi imposible”, comentó el exfutbolista.

De todos modos, Jefferson Farfán destacó el tricampeonato de Universitario de Deportes y comparó su actualidad con la de Alianza Lima. “Ahí se ve lo que está pasando en la ‘U’. Los resultados lo dicen solos”, dijo la ‘Foquita’, destacando enseguida el rol de José Carvallo y Aldo Corzo como los más experimentados del cuadro crema, que pudo romper la sequía de títulos en el 2023, el año posterior al retiro del nacido en Villa El Salvador.

Para Farfán, Arley Rodríguez no debió irse así del club. (Foto: Liga 1)

TE PUEDE INTERESAR