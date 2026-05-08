Universitario de Deportes continúa viviendo un momento irregular tanto en el plano deportivo como institucional. Luego de la reciente derrota ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores y la respuesta de Jorge Fossati, el administrador merengue, Franco Velazco salió al frente para referirse a la actualidad del club crema, pensando en el torneo internacional y en la Liga 1.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la situación con Jorge Fossati, luego de las declaraciones cruzadas que surgieron en los últimos días. Velazco buscó bajar la tensión y aseguró que cualquier diferencia con el técnico uruguayo será manejada de manera reservada.

“El tema con él ya está cerrado, él quedará en la historia como el técnico tricampeón y si hay un tema legal que resolver lo haré de manera privada”, sostuvo el directivo merengue, dejando en claro que no continuará la situación públicamente.

Velazco también habló sobre el complicado panorama de Universitario en la Copa Libertadores. A pesar de la derrota en Chile, el administrador mostró confianza en que el equipo aún puede avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

“La Copa Libertadores es un torneo difícil, aún nos quedan dos partidos, uno de visita y otro en el Monumental y estamos convencidos de que lograremos la clasificación”, agregó el directivo crema en relación al cierre de la fase de grupos.

Respecto al nuevo entrenador, Velazco confesó que la dirigencia trabaja contra el tiempo, aunque aclaró que no tomarán una decisión apresurada. El administrador señaló que el club no tiene margen de error en la elección del próximo técnico.

“Estamos apurados, pero no vamos a precipitar la decisión. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario, no tenemos margen de error. Esperamos tener novedades la siguiente semana”, indicó. Asimismo, ratificó la confianza en Jorge Araujo mientras se define al nuevo DT.

Finalmente, también se refirió a posibles refuerzos para el segundo semestre. Velazco explicó que cualquier incorporación dependerá del nuevo comando técnico y aseguró que las decisiones se tomarán una vez termine el Torneo Apertura, donde Universitario todavía mantiene chances de pelear el tetracampeonato.

TE PUEDE INTERESAR