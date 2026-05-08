Tras la derrota de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores, uno de los puntos más cuestionados por los hinchas fue la salida de Anderson Santamaría en el entretiempo, cuando los cremas todavía ganaban el partido en territorio chileno. Esto se debió a que el defensor merengue ya contaba con una tarjeta amarilla. Esta tarde, a la llegada del equipo crema, Jorge Araujo reveló detalles de la conversación con el defensa, quien posteriormente fue sustituido.

Tras el compromiso, el técnico interino Jorge Araujo decidió explicar públicamente el motivo de la modificación que terminó cambiando el rumbo del encuentro. El ingreso de Williams Riveros fue muy criticado por la hinchada luego de la remontada del cuadro ‘pirata’.

Araujo sorprendió al revelar que el propio Santamaría pidió salir del partido por temor a una posible expulsión. El defensor nacional ya tenía tarjeta amarilla y, según contó el entrenador, el árbitro le advirtió que estaba al límite.

“Fue un pedido más de él que mío”, explicó el DT crema al arribar a Lima tras la derrota copera. Además, reconoció que él hubiese preferido mantener al defensor durante más tiempo dentro del campo.

“El árbitro le había comentado a Santamaría que lo iba a expulsar”, agregó Araujo, dejando en claro que la decisión estuvo ligada al riesgo de quedarse con un hombre menos durante todo el segundo tiempo.

Sin embargo, el cambio terminó generando el efecto contrario. Con Riveros en cancha, Universitario perdió solidez defensiva y Coquimbo Unido logró remontar el marcador para imponerse por 2-1, resultado que complica seriamente las aspiraciones cremas en la Copa Libertadores.

El entrenador también reconoció que el equipo perdió control del balón en la segunda mitad y que no lograron sostener la ventaja obtenida en el primer tiempo. Araujo señaló que los errores terminaron costando caro.

Ahora, Universitario está obligado a sumar en sus próximos compromisos internacionales para seguir soñando con la clasificación. Tras esto, el equipo del ‘Coco’ deberá pensar en una nueva fecha del Torneo Apertura, donde enfrentará a Sport Boys.

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