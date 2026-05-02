El pasado miércoles 29 de abril, Universitario de Deportes recuperó momentáneamente la memoria y sacó su característica garra para vencer por 4-2 a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este resultado, el Grupo B, donde también están Deportes Tolima y Coquimbo Unido, quedó emparejado con los cuatro clubes con cuatro puntos cada uno.

Sin embargo, si bien el encuentro terminó hace unos días y Nacional regresó a su país con su primera derrota en la competición, este sábado se reveló que la directiva del club tomó una media extraordinaria respecto al arbitraje de aquel día en el Estadio Monumental. Según informó el medio partidario Pasión Tricolor, el cuadro charrúa presentó un reclamo formal ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) quejándose de la labor del paraguayo Carlos Paul Benítez.

Como se recuerda, Benítez quedó en el ojo de la tormenta por una jugada en particular, suscitada a los 18′ por una fuerte infracción de Caín Fara sobre Nicolás Rodríguez. El colegiado solo le mostró la tarjeta amarilla al zaguero argentino, pero los jugadores de Nacional no pararon de reclamar que vaya a revisar la acción en el monitor del VAR, pues consideraban que la entrada había sido desmedida.

Los charrúas reclamaron aún más minutos después, pues el mismo Fara marcó el 1-1 parcial justo en el momento más ‘picante’ del encuentro, cuando Nacional de Uruguay se había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Lucas Rodríguez. Finalmente la ‘U’ se impuso por 4-2, pero desde la vereda de enfrente se quedaron indignados por el trabajo del colegiado principal y sus asistentes del VAR.

Si bien el resultado no va a cambiar y el triunfo seguirá siendo para los de Ate, Nacional busca marcar un precedente con este reclamo para que Carlos Paul Benítez no vuelva a dirigirlos en lo que resta de la Copa Libertadores 2026, además de exigir que les programen árbitros más competentes para los próximos encuentros. De momento, las autoridades principales del club uruguayo no se han manifestado al respecto.

Después de cumplir sus respectivos calendarios en sus torneos locales, Universitario y Nacional volverán a la acciones en la Copa Libertadores durante la próxima semana: el ‘Bolso’ visitará a Deportes Tolima el miércoles 6 de mayo, mientras que los dirigidos por Jorge Araujo harán lo propio en casa de Coquimbo Unido, el jueves 7.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR