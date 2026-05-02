Si bien Universitario de Deportes había anunciado la salida de Javier Rabanal hace más de una semana, todo eso se dio para términos prácticos tras haber llegado a un acuerdo verbal con el español para su desvinculación. Sin embargo, legalmente seguía siendo el director técnico del primer equipo, ya que ambas partes todavía no había llegado a un consenso para que se firmen los documentos establecidos por ley. En ese sentido, antes de buscar un entrenador, esa era la principal preocupación que había en la ‘U’ antes de empezar por lo otro.

Así pues, el último viernes se confirmó que por fin, después de varios días de diálogo, Universitario y Javier Rabanal llegaron a un acuerdo definitivo para el finiquito del contrato, por lo que desde dicho momento el técnico dejó de pertenecer formalmente al cuadro de Ate. No fue una negociación sencilla, pero siempre hubo predisposición de ambas partes para no extender demasiado el asunto.

Rabanal planteó su propuesta económica para desvincularse oficialmente, algo que no escapada de las posibilidades de los merengues, pero que siempre demora para llegar a un punto medio como en cualquier tipo de ruptura de un contrato. En ese sentido, las partes involucradas quedaron conformes y no hubo más tela por cortar en esta historia.

Javier Rabanal solo dirigió a Universitario en 12 partidos. (Foto: GEC)

Más allá del tema legal, Universitario necesitaba que esto se dé de manera formal, pues solo así iba a poder inscribir a Jorge Araujo ante la Liga de Fútbol Profesional Peruana, ya que su interinato solo le permitía estar en el banquillo para un número limitado de partidos. En ese sentido, ‘Coco’ no tendrá inconvenientes en pararse a dirigir desde la zona técnica frente a Juan Pablo II College, en el partido de este domingo en Trujillo.

Eso sí, un detalle importante en toda esta trama es que en tienda crema siguen trabajando para encontrar al entrenador que se hará cargo del plantel principal luego de Araujo. Por más que los resultados de Jorge han sido positivos, sobre todo con el reciente 4-2 sobre Nacional por la Copa Libertadores, en la interna tienen otros planes y ya lo hizo saber Franco Velazco, administrador provisional del club, en su última conferencia de prensa.

“El perfil de técnico de la ‘U’ siempre es la escuela uruguaya o argentina, ese es el mercado al que estamos apuntando”, señaló hace unos días. En dicha conferencia de prensa, Velazco también descartó nombres como los de Ricardo Gareca y Fabián Bustos: el primero, según dijo, no encajaba con lo que estaban buscando, mientras que con el segundo prefieren ser respetuosos del vínculo que tiene con Millonarios de Colombia.

Jorge Araujo seguirá la mando de Universitario como interino. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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