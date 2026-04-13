Universitario de Deportes recibirá este martes a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.El conjunto crema buscará su primer triunfo en el torneo continental tras empatar sin goles ante Deportes Tolima en su debut. Sin embargo, en la antesala del encuentro, el técnico crema Javier Rabanal recibió malas noticias tras confirmarse dos bajas sensibles en el equipo titular, lo que lo obligará a replantear su esquema y buscar nuevas alternativas a solo un día del duelo frente al conjunto chileno.

La primera ausencia confirmada es la de Martín Pérez Guedes, quien sufrió un desgarro tras el último encuentro del cuadro crema. El volante fue sometido a exámenes médicos que confirmaron la lesión, por lo que quedó descartado para el duelo frente al conjunto chileno y estaría fuera de las canchas durante varias semanas.

Martín Pérez Guedes será baja en Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

La baja de Pérez Guedes representa un golpe importante para Universitario, ya que el mediocampista venía siendo una pieza clave en el funcionamiento del equipo. Incluso fue uno de los futbolistas más determinantes en los últimos torneos locales, consolidándose como uno de los líderes del plantel merengue.

A esta ausencia se suma la del extremo argentino Lisandro Alzugaray, quien tampoco logró recuperarse de las molestias físicas que arrastra en las últimas semanas. El atacante no ha podido entrenar con normalidad y el comando técnico decidió no arriesgarlo para evitar una lesión más grave.

Lisandro Alzugaray lleva 2 goles y 1 asistencia con Universitario de Deportes. (Foto: Universitario)

Con estas bajas confirmadas, el entrenador crema deberá buscar alternativas en el mediocampo y el ataque. Una de las opciones que maneja el comando técnico es el ingreso de Miguel Silveira para ocupar el lugar que dejará Pérez Guedes en la volante.

En medio de este panorama complicado, la buena noticia para Universitario pasa por Andy Polo. El carrilero derecho ha mostrado una evolución favorable en su recuperación y ya realizó trabajos con balón, por lo que podría ser considerado para el duelo frente a Coquimbo Unido.

Andy Polo entrenó hoy con el plantel en el Estadio Monumental. (Foto: Universitario)

De esta manera, Universitario afrontará un partido clave en la Copa Libertadores con un plantel golpeado por las lesiones, pero con la obligación de hacerse fuerte en casa. El equipo de Rabanal sabe que sumar de a tres en el Monumental será fundamental para el objetivo principal, clasificar a los octavos de final del torneo.

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