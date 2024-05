Universitario de Deportes recibirá a Junior este martes en el Estadio Monumental, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Luego de caer en su visita a Botafogo en Brasil, los ‘cremas’ necesitan un triunfo para meterse en la parte alta del Grupo D. Fabián Bustos es consciente de que será un reto complicado, por lo que ha convocado a sus mejores jugadores. En los siguientes párrafos te contamos quiénes son los futbolistas citados y también el once que alista el entrenador ‘merengue’.

A pesar de que José Rivera ha vuelto a entrenar con sus compañeros, el estratega de la ‘U’ no lo ha convocado porque prefiere que esté al 100% para que vuelva a tener actividad en una cancha de fútbol. A falta de confirmación, se espera que el regreso del ‘Tunche’ sea en los próximos días. Todo indica que sí estará desde el vamos ante el ‘Fogao’ en el recinto deportivo de Ate.

Por otro lado, casi todos los titulares habituales fueron convocados. Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto, quienes conforman la línea defensiva, fueron llamados y todo indica que iniciarán acción. En el mediocampo estarían Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha y Segundo Portocarrero. Cabe mencionar que el ecuatoriano ya se recuperó y tuvo minutos en la caída de la ‘U’ ante ADT.

En la parte ofensiva, Bustos apostaría nuevamente por la dupla conformada por Edison Flores y Alex Valera, ambos convocados. También fueron llamados los delanteros Diego Dorregaray y Christopher Olivares. Este último ha anotado dos goles, uno ante Botafogo y otro ante Comerciantes Unidos.

Cabe mencionar que Universitario tiene 4 puntos y se ubica en la tercera casilla del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Hasta el momento, ha ganado un partido, ha igualado uno y ha perdido en una ocasión. El empate se dio ante el ‘Tiburón’ en Barranquilla. Fue un buen resultado, pero no servirá mucho si no consigue la victoria este martes en el Monumental. Es un rival directo y ganarle es una obligación.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Junior?

Universitario vs. Junior está programado para este martes 7 de mayo desde las 9:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 11:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 10:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del jueves.





¿En qué canal ver Universitario vs. Junior?

Universitario vs. Junior se disputará en el Monumental y será transmitido por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





