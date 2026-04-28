Universitario de Deportes se encuentra en un momento delicado bajo la dirección interina de Jorge Araujo. El estratega ya define los últimos detalles para el crucial enfrentamiento ante Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, un duelo donde el equipo crema buscará imponer su localía y demostrar que la interna está enfocada en obtener un resultado positivo en el certamen continental, mas allá de lo que significó el duro golpe del fin de semana ante Alianza Atlético por la Liga 1.

En cuanto a las bajas confirmadas, el plantel presenta ausencias notables en su columna vertebral. Horacio Calcaterra no formará parte de la concentración para este encuentro, sumándose a la baja de Matías di Benedetto. Aunque el defensor argentino ha mostrado una evolución favorable en su proceso de recuperación, el cuerpo técnico ha decidido no arriesgarlo para evitar una recaída que comprometa el resto de la temporada.

La situación de Di Benedetto ha sido seguida de cerca, pues el central recién pudo realizar trabajos de velocidad durante la jornada de hoy tras su desgarro. Al no haber completado el tiempo ideal de rehabilitación, la directiva y el comando técnico coincidieron en que utilizarlo en un partido de la intensidad de la Copa Libertadores resultaba demasiado peligroso. Por otro lado, Sekou Gassama figura en la lista de convocados, aunque es poco probable que tenga minutos.

El esquema que asoma para saltar al campo presenta nombres importantes en sectores clave. ‘Coco’ Araujo ha probado una formación que incluye a Romero en el arco, mientras que Murrugarra, Fara y Pérez Guedes se perfilan como novedades en el esquema titular. Además, destaca el retorno a la concentración de Alzugaray, lo que le otorga al entrenador una variante ofensiva valiosa en el banco de suplentes.

De no mediar inconvenientes de último minuto, el once que hoy paró el conjunto merengue pensando en el ‘Bolso’ estaría conformado por Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Pérez Guedes, Murrugarra, Concha, Carabalí; dejando a Flores y Valera como la dupla encargada del ataque. De hecho, Miguel Vargas y Jesús Castillo, habituales titulares en los últimos partidos, irían a la banca.

Finalmente, todo quedará supeditado a la charla técnica previa al partido, instancia donde Jorge Araujo revalidará este equipo titular o realizará algún ajuste táctico final. Con el resto del plantel a disposición, a excepción de los mencionados Calcaterra y Di Benedetto, Universitario alista sus mejores armas para una noche que promete ser determinante en sus aspiraciones internacionales.

Diego Romero. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Nacional de Uruguay, en el compromiso correspondiente a la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 29 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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