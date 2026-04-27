En el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura, ADT dio el golpe de la jornada: goleó 4-0 a Los Chankas, le cortó el invicto y de paso puso de candela la definición por el título del campeonato. Ahora, a falta de cinco fechas para el final, Alianza Lima es el líder del torneo con la misma cantidad de puntos que los de Andahuaylas, pero una mejor diferencia de goles (+17 contra +7). Por ello, cabe mencionar que ambos equipos se enfrentarán en la penúltima jornada en Matute para definir el ganador del primer campeonato del año.

Con seis puntos menos y una remota opción de darle caza a los líderes aparece Cienciano, que espera un doble traspié de Alianza Lima y Los Chankas y ganar todos los puntos para tentar la opción de título. Luego de su sorpresiva derrota en el Monumental a manos de Alianza Atlético, Universitario de Deportes se despidió de la lucha por el Torneo Apertura y solo debe enfocarse en la Copa Libertadores y buscar revancha en el Torneo Clausura.

Alianza Lima tiene la primera opción: recibirá a Los Chankas en la penúltima fecha. (FOTO: Sebastian Rivas)

Alianza Lima depende de sí mismo para ser el campeón del Torneo Apertura y asegurar su boleto a la próxima Copa Libertadores 2027. En la próxima jornada recibirá a CD Moquegua, que viene entonado y lucha por seguir sumando para alejarse de la zona de descenso. Luego, volverá a jugar en Matute, esta vez ante Sporting Cristal, que si bien no pasa por un buen momento, es un rival directo y de mucho cuidado. En la fecha 15 tendrá que ir al Cusco para enfrentar a Cienciano, que también pelea por el campeonato.

Luego de eso vendrá el trascendental partido ante Los Chankas en Matute que puede definir el campeonato. Si todo sigue así, y Alianza Lima gana dicho partido, será el virtual campeón del Apertura por diferencia de goles, más allá de lo que ocurra en la última jornada. Los dirigido por Pablo Guede cerrarán de visita el torneo, ante FC Cajamarca con sede por confirmar: el Mansiche también fue inscrito como campo alterno por si no se juega en el Héroes de San Ramón. Ahí los íntimos podrían dar la ansiada vuelta olímpica.

Por el lado de Los Chankas, podemos decir que también depende de sí mismo, siempre y cuando logre ganar todo lo que venga, pero también sacar una buena diferencia de goles para superar a Alianza Lima en ese registro. En la próxima jornada recibirá a Deportivo Garcilaso, luego visitará a Cusco FC, que tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores, y después será local ante CD Moquegua, que coincidentemente jugará ante los dos líderes del campeonato.

Los Chankas cayó feo ante ADT y se jugará sus opciones en Matute ante Alianza Lima. Foto: Liga 1

En la fecha 16 llegará el partido de la fecha ante Alianza Lima en Matute, que será el reto mayor para los dirigidos por Walter Paolella. Una derrota prácticamente los dejará fuera de la lucha por el título en la última jornada, pero un resultado positivo mantendrá sus chances intactas de cara al último compromiso ante UTC en Andahuaylas, donde jugará con un ojo puesto en lo que hagan los íntimos ante FC Cajamarca.

Finalmente, Cienciano tiene un fixture en el papel más accesible, pero tiene que remar desde atrás para tener aspiraciones al título y no depende de sí mismo. En la fecha 13 recibirá a Comerciantes Unidos, luego visitará a Atlético Grau y enseguida jugará ante Alianza Lima en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dicho partido será la última oportunidad al título de los dirigidos por Horacio Melgarejo.

En la penúltima fecha, afrontará un duelo de altura ante Sport Huancayo en ‘La Incontrastable’ y cerrará el Torneo Apertura frente a Sporting Cristal en Cusco. De todos modos, y pase lo que pase en su lucha por el título del campeonato, para el ‘Papá’ será clave sumar la mayor cantidad de puntos pensando en el Torneo Clausura y la Tabla Acumulada. Quedan cinco jornadas y se viene una definición de candela en la Liga 1.

Cienciano es el tercero en discordia en el Torneo Apertura. (Foto: Liga 1)

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