En el fútbol, las decisiones de carrera muchas veces implican dejar atrás una etapa satisfactoria para asumir nuevos retos. Ese es el caso de Marco Saravia, defensor nacional que decidió cerrar su paso por Cusco FC para abrirse camino en el exterior. Su llegada a Defensor Sporting de Uruguay no solo le ha permitido iniciar un nuevo capítulo profesional, sino que también le ha dado la oportunidad de cumplir un anhelo que tenía pendiente: volver a probar suerte fuera del país.

El defensor se mostró satisfecho con el recibimiento en el club violeta y valoró la oportunidad de mostrarse en un fútbol competitivo como el uruguayo. Subrayó que su objetivo es aprovechar esta etapa para seguir creciendo y consolidarse en un entorno exigente. Además, resaltó las facilidades de adaptación que ha encontrado en Montevideo.

Saravia también reconoció que su llegada se vio favorecida por el recuerdo positivo que dejó otro jugador peruano en el mismo club. Alfonso Barco. “Yo creo que ‘Fonchi’, por lo que escucho, lo que hablo con compañeros, dejó una muy buena impresión desde lo personal hasta lo profesional y el rendimiento que tuvo en el campo. Creo que eso ayudó bastante también a que se pueda dar una llegada de otro peruano más aquí”, mencionó en entrevista con el periodista Wilmer Robles.

Alfonso Barco llegó en 2023 a Defensor Sporting de Uruguay y sumó dos títulos en su carrera profesional. (Foto: Agencias).

Respecto a su salida de Cusco FC, Saravia aclaró que no se trató de una ruptura con el club ni con sus compañeros, a quienes sigue considerando un grupo competitivo y unido. Por el contrario, aseguró que se sintió cómodo y valorado en la institución, pero que la decisión de partir respondió a una motivación personal: salir de su zona de confort y retarse nuevamente en un contexto internacional.

“Con Cusco estoy muy agradecido porque es un muy buen club. Hay un buen grupo. Hoy en día siguen peleando arriba, pero yo en lo personal estaba contento ahí, me sentía tranquilo y quería seguir viendo si había una posibilidad para poder crecer en lo personal. Yo siempre me quedé con esa espina de querer volver a salir e intentarlo. Siento que a veces cuando sales de tu zona de confort, creces”, afirmó.

En cuanto a sus primeras semanas en Uruguay, el defensor explicó que ha encontrado un equipo competitivo, con un alto nivel de exigencia y un estilo de juego que demanda concentración constante. Esa intensidad, según señaló, es clave para su desarrollo como futbolista y representa el tipo de reto que buscaba para esta etapa de su carrera.

Marco Saravia fue prestado a Cusco FC por todo el 2025. (Foto: Liga 1)

Saravia también se tomó un momento para hablar del presente del fútbol peruano a nivel internacional. Reconoció el buen momento de Universitario de Deportes y Alianza Lima en los torneos continentales, así como los méritos de Melgar y Sporting Cristal en ediciones recientes. Considera que estos logros colectivos ayudan a mejorar la imagen del fútbol peruano y generan reconocimiento fuera del país.

“La ‘U’ está en un gran momento, que es algo muy bueno para todos los peruanos. Así como Alianza, Melgar que también hicieron buenos torneos internacionales, hoy en día la ‘U’ y Alianza están dejando una buena imagen como país y eso, hoy en día que estoy acá, lo escuchas bastante y es algo muy bueno para todos que la ‘U’ y Alianza sigan en campeonatos internacionales. En su momento también cuando Cristal que también tuvo buena Libertadores este año, eso nos suma a todos que como país dejamos una buena imagen”, comentó.

Con la mente puesta en consolidarse en Defensor Sporting y extender su carrera en el extranjero, Marco Saravia afronta este nuevo reto con la motivación de un jugador que no quiere quedarse con la duda de lo que podría haber logrado fuera del Perú. Su objetivo es claro: aprovechar cada minuto en cancha para demostrar que la apuesta por él fue acertada y abrirse más puertas en el competitivo fútbol sudamericano.

TE PUEDE INTERESAR