Las últimas horas han sido muy movidas en Sporting Cristal y la hinchada está a la expectativa de la contratación del ‘9’ extranjero. El nombre de Felipe Vizeu comenzó a tomar fuerza con el correr de las horas, sobre todo luego de que se confirmara su desvinculación del Remo, club de la Serie B de Brasil donde tenía un vínculo contractual hasta diciembre de este año.

Con los papeles en mano, los informes desde suelo brasileño indican que está próximo a ser fichaje de Sporting Cristal, pues uno de los puntos claves de la negociación era que consiguiera su liberación para que no existiera ningún entrampamiento del trato de club a club. En ese sentido, las próximas horas serán cruciales.

Mientras que esto se revuelve y la hinchada rimense actualiza las redes sociales del club a todas horas para encontrar alguna novedad, Felipe Vizeu utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje entre líneas. El atacante brasileño compartió una imagen con una frase vinculada a su actualidad, luego de quedar como agente libre.

“A veces, todo sale mal, pero justo después, suceden cosas maravillosas que nunca habrían ocurrido si todo hubiera salido bien, recuerda que: todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Gracias por todo mi Dios”, reza la frase compartida por el nacido en Río de Janeiro.

El mensaje de Felipe Vizeu en su cuenta de Instagram. (Imagen: Captura de Instagram)

Vizeu salió de las categorías inferiores del Flamengo y en su momento fue uno de los atacantes más prometedores de su generación –fue convocado a la Sub-20 de Brasil–, llegando a compartir vestuarios con Paolo Guerrero, Vinícius Júnior y Miguel Trauco. Incluso, siempre que pudo agradeció el respaldo del ’34’ de Alianza Lima

Su estadía en el ‘Fla’ comenzó en el 2016 y terminó en el 2018, año en el que fue vendido al Udinese de la Serie A por 5 millones de euros. Sin embargo, su paso por el Viejo Continente no fue exitoso y tuvo que regresar a Brasil al año siguiente para sumarse a Gremio. Lamentablemente nunca encontró la estabilidad que tanto esperaba y poco a poco fue reduciendo el techo de su carrera.

Tras salir del ‘Tricolor’, paso por Ajmat Grozni de Rusia, Ceará, Yokohama FC de Japón, Sheriff Tiraspol de Moldavia, Atlético Goianense, Criciúma –donde se reencontró con Miguel Truco, perdiendo la categoría en el 2024–, hasta llegar a Remo. En todo su carrera, el atacante de 28 años ha registrado 54 goles en 277 partidos disputados a nivel de clubes.

En la temporada 2025, Felipe Vizeu marcó tres goles en 23 compromisos jugados con Remo, divididos en la Serie B, Copa de Brasil, Campeonato Paraense y Copa Verde. Si bien su presente está lejos de ser el mejor, en Sporting Cristal hay mucho optimismo en que pueda llegar y repotenciarse de la mano de Paulo Autuori. ¿Será el socio ideal para los elementos ofensivos celestes, y hacer que extrañen menos a Martín Cauteruccio? El tiempo lo dirá.

Felipe Vizeu marcó tres goles con Remo en la temporada 2025. (Foto: Remo)

