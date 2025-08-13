En un escenario cargado de expectativa y con el estadio de Matute como testigo, Alan Cantero se robó todos los reflectores tras marcar los dos goles con los que Alianza Lima dio un paso importante en la Copa Sudamericana. El delantero argentino, que había atravesado meses difíciles por problemas físicos, encontró su noche soñada ante la Universidad Católica de Ecuador, devolviendo la confianza a un equipo que necesitaba imponerse en su casa para seguir soñando con llegar hasta los cuartos de final del torneo continental.

El triunfo íntimo se selló en el tramo final del encuentro, luego de un duelo intenso y disputado en el que el conjunto ecuatoriano mostró resistencia. Cantero apareció primero a los 76 minutos y repitió a los 86, asegurando así una ventaja que ilusiona a la afición blanquiazul de cara al partido de vuelta en Quito. Más allá del resultado, el rendimiento colectivo dejó señales positivas para el comando técnico de Néstor Gorosito.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero el equipo entró bien, entró concentrado, tuvimos varias ocasiones y yo creo que hoy, si no íbamos con un empate, iba a ser poco y bueno, gracias a Dios, pudimos llevar una buena ventaja para la vuelta”, expresó Cantero, visiblemente emocionado tras el pitazo final.

Alianza Lima venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

El delantero reconoció que este momento llegó luego de un proceso complicado para él, donde la recuperación de Cantero, de constantes lesiones, ha sido un trabajo de varios meses, donde el apoyo médico y la paciencia resultaron determinantes. Sus palabras dejaron entrever la importancia de no haber bajado los brazos.

“La verdad, muy contento porque si bien venía sufriendo con el tema de las lesiones, pero bueno, gracias al cuerpo médico, a los kinesiólogos, a toda la gente de acá del club, me pude recuperar bien y bueno, este también es un premio para mí por el esfuerzo que venía haciendo día a día y nada, muy feliz, la verdad”, comentó al finalizar el duelo.

El atacante argentino también aprovechó para compartir la victoria con quienes lo han acompañado en el camino. “Déjame mandar un saludo a mi familia que están en San Juan, a todos mis amigos de ahí y bueno, a mi novia que también me acompaña en cada partido y estuvo en este proceso, así que nada, muy feliz. La victoria se la dedicamos a ella”, comentó

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras haber superado por un 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador, el cuadro de Alianza Lima volverá a tener actividad este sábado 16 de agosto cuando reciba a ADT, en el estadio Alejandro Villanueva, en el duelo correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025 a partir de las 8:00 p.m. (hora peruana).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Liga 1 Max para todo el territorio peruano, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable, entre otros; además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

