Definitivamente, la goleada de Palmeiras a Universitario (4-0) en Copa Libertadores -por los octavos de final- dio la vuelta al mundo. El ‘Verdao’ se impuso de manera categórica en el estadio Monumental, ante un equipo crema que careció de ideas y mostró demasiadas imprecisiones. Este resultado acerca a los brasileños al objetivo de los cuartos de final ante River Plate o Libertad (empataron 0-0 en la ida), pero también desató reacción en distintos medios de comunicación.

Desde tierras brasileñas no dudaron en destacar el poderío que mostró Palmeiras este jueves 14 de agosto. Además, compararon también a José Manuel ‘Flaco’ López y Vitor Roque con históricos del ‘Scratch’. La dupla de ataque de los dirigidos por Abel Ferreira fue una verdadera pesadilla para la defensa de Universitario de Deportes.

“Un duro golpe en Lima” fue la portada emitida por Globo Esporte donde se puede ver la foto de celebración del equipo de Palmeiras. En la evaluación de puntaje colocaron 9.0 a Roque y López. Para Vitor describieron: "La cumbre de su ascenso hasta la fecha“, ante las cuestionadas actuaciones que tuvo antes.

Reacción de prensa brasileña por triunfo de Palmeiras ante Universitario. (Captura: Globo Esporte)

El mismo medio de comunicación se animó a realizar una comparativa con apoyo de los comentarios de redes sociales. Precisamente, centraron a la ‘dupla’ estrella de la noche del ‘Flaco’ y Vitor Roque para decir que vieron a “Bebeto y Romario”, con una foto que ya es tendencia.

Reacción de prensa brasileña por triunfo de Palmeiras ante Universitario. (Captura: Globo Esporte)

Incluso Ademir da Guia, considerado el mayor ídolo de la historia del Palmeiras , se sumó a la diversión en las redes sociales. El número 10 de la Academia do Verdão publicó un montaje fotográfico suyo con la cara del Flaco López.

Reacción de prensa brasileña por triunfo de Palmeiras ante Universitario. (Captura: X)

Lance, otro diario de Brasil, también se unió a este comparación, pero en su titular principal señaló: “Palmeiras aplasta a Universitario con brillantez del Flaco y se encamina a un puesto en la Libertadores”. Si bien el cuadro brasileño llegó a Lima como favorito, pocos imaginaron este desenlace en el estadio Monumental, junto a actuación pobre de Universitario.

Reacción de prensa brasileña por triunfo de Palmeiras ante Universitario. (Captura: Lance)

Por el lado de ‘Olé’, el diario argentino fue mucho más sutil porque solo tildó de candidato a Palmeiras, tras la victoria en Lima. Esta noticia toma fuerza porque el ganador de la llave se medirá ante River Plate o Libertad, equipo que empataron 0-0 en la ida y definirán su pase en el Monumental de Núñez.

Reacción de prensa brasileña por triunfo de Palmeiras ante Universitario. (Captura: Olé)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Universitario de Deportes tendrá que reponerse rápidamente de este duro resultado, ya que este domingo 17 de agosto deberá enfrentar desde las 12:00 p.m. a Sport Huancayo en condición de visita por la jornada 6 del Torneo Clausura 2025. Mientras que el choque de vuelta por los octavos de final de la Libertadores, se disputará el jueves 21 de agosto en Sao Paulo, donde los ‘cremas’ necesitará ganar por cinco goles para avanzar, una misión que roza lo imposible.

