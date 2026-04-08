Universitario de Deportes tuvo una buena presentación el último martes en su estreno de la Copa Libertadores 2026. Fue un empate sin goles en condición de visita, en Ibagué, frente a Deportes Tolima de Colombia. Si bien por momentos el club local intentó inquietar el arco crema, el golero Miguel Vargas no pasó mayor sobresalto.

Al respecto, el asistente técnico del equipo vinotinto, Alexis Henríquez, no dudó en destacar las virtudes de los merengues que incluso pudieron llevarse algo más que 1 punto de su visita, aunque carecieron de claridad en la definición, sobre todo en el primer tiempo.

“Esto es Copa Libertadores. Independientemente del equipo o del país que sea, va a ser difícil. Hoy (ayer) no fue la excepción porque todos buscan la ‘gloria eterna’, como se dice”, indicó en conferencia de prensa en el estadio Manuel Murillo Toro.

“Pienso que en el juego, por momentos las cosas salieron bien; aunque también por momentos el plan no salió. Analizaremos el partido el miércoles (hoy) con tranquilidad para ver qué fue lo que no se hizo tan bien y qué nos faltó para ganar el partido”, añadió.

El encuentro, pese a no tener goles, fue muy peleado. (Foto: Deportes Tolima)

En esa línea, sumó a su reflexión que este resultado no determina nada aún, pero sí lamenta no sumar de a tres en condición de local y con el apoyo de su hinchada, sabiendo que en el Monumental de Lima será muy complicado.

“La intención siempre es proponer y ganar, pero hoy no se pudo porque, la verdad, al frente habíaun rival difícil, como todos sabían. Esto recién está empezando; empatamos en nuestra casa, algo que no queríamos, y ahora toca esperar recuperar los puntos de visitante. Así es la Copa”, apuntó Henríquez.

Javier Rabanal, entrenador español que dirige a la ‘U’ en la presente temporada, sin ser brillante, logró presentar un equipo competitivo en su debut internacional con los cremas, que esperan superar la campaña de 2025.

En la próxima fecha de la Copa Libertadores, Universitario recibirá a Coquimbo de Chile, mientras que Deportes Tolima viajará a Montevideo para enfrentar a Nacional.

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