Copa Libertadores
Alianza Lima vs. Boca EN VIVO: minuto a minuto vía Pluto TV, TyC Sports y Telefe por internet
Alianza Lima vs. Boca juegan EN VIVO y EN DIRECTO, este jueves 2 de octubre con la transmisión de Pluto TV, TyC Sports y Telefe. Sigue este minuto a minuto por la Copa Libertadores Femenina.
¿En qué canales ver Alianza Lima vs Boca?
El partido entre Alianza Lima vs Boca se disputará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, con la transmisión exclusiva de Pluto TV para toda Latinoamérica. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Boca?
El compromiso entre Alianza Lima vs Boca está programado para este jueves 2 de octubre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a las 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m. del mismo día.
Boca Juniors arriba a esta cita con un plantel lleno de figuras y la obligación de hacer respetar la localía. Las ‘Gladiadoras’ son subcampeonas de la Copa Libertadores y actualmente se ubican en el segundo lugar de la Liga Argentina, mostrando solidez tanto en ataque como en defensa. Laurina Oliveros, Julieta Cruz y Andrea Ojeda son algunas de sus piezas claves, a las que se suman nuevas incorporaciones que apuntan a pelear por el título continental.
Alianza Lima llega a este debut con la motivación a tope luego de coronarse campeón del Torneo Apertura y mantenerse como líder del Clausura en la Liga Femenina 2025. El cuadro dirigido por José Letelier quiere repetir y superar lo hecho en 2021, cuando alcanzaron los cuartos de final del certamen, y ahora esperan dar el golpe inicial en un grupo considerado de los más difíciles de la competencia.
Sisy Quiroz, jefa del fútbol femenino de Alianza Lima: “Nuestro objetivo es llegar a las instancias más altas posibles. Queremos seguir alzando el escudo de Alianza Lima lo más alto que podamos y estamos trabajando para ello”.
Alianza Lima suma 30 puntos en el Clausura, superando por tres a Universitario en la tabla, lo que refleja el buen momento del equipo peruano antes de su debut internacional. Boca, en tanto, acumula 17 unidades en la fase A de la liga argentina, colocándose en zona de clasificación y ratificando que también atraviesa un presente positivo.
Alianza Lima forma parte de la Serie B, denominada como el ‘grupo de la muerte’, junto a Ferroviária de Brasil, ADIFFEM de Venezuela y el propio Boca Juniors. Para este arranque, Letelier podrá contar con referentes como Adriana Lúcar, Sandy Dorador y Annaysa Silva, además de refuerzos extranjeros como la caboverdiana-portuguesa Diana Borges y la brasileña Karol Lins, quienes llegan como cartas ofensivas.
Buenos días lectores de Depor. Bienvenidos a este minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y Boca Juniors, por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina.
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.
Alineación de Alianza Lima: Sánchez; Tacilla, Molina, Romero, Gomes; González, Marques, Affonso; Lúcar, Amara y Silva.