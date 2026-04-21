José Luis Carranza no se guardó nada al referirse a Paolo Guerrero, luego de que este lo minimizara al hablar de los ídolos que tiene Universitario y Alianza Lima. “Siempre la soberbia, la arrogancia... Yo siempre he dicho que el único ídolo es Lolo Fernández, yo siempre he sido un referente, mi carrera ha sido limpia, toda la vida ha sido limpia”, señaló en La Interna.
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