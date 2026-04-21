En un campeonato que ha sido dominado por Universitario de Deportes en los últimos años, vigente tricampeón nacional, llama la atención tener en el primer lugar a un equipo que no estaba en el radar a inicio de temporadas, Los Chankas. El club de Andahuaylas con una sólida localía es la gran sorpresa del Torneo Apertura de la Liga 1, y firme candidato para ganarlo.

Bajo la dirección técnica del argentino Walter Paolella, con quien se quedaron muy cerca de acceder a la Copa Sudamericana en 2025, muestran un juego más que interesante para el espectador e incómodo para los rivales.

Con 8 victorias y 2 empates, mantienen que un invicto que ningún otro club ostenta. En recientes declaraciones en el programa ‘Estudio Fútbol’, el experimentado estratega comentó cómo vive el plantel este momento dulce en el campeonato.

“Cuando empezamos a jugar el torneo, se dieorn los resultados a favor, y veíamos el funcionamiento, nos ilusionamos con querer un poquito más. Es cierto que hay equipos que se habla mucho, como lo pueden ser Universitario, Alianza Lima y a veces Sporting Cristal, somos el equipo que no estaba previsto que esté en esta disputa. Si digo que no pienso en el campeonato sería un mentiroso”, dijo Paolella.

“Si nosotros pensamos muy a futuro, perdemos el presente. Debemos ser conscientes que la realidad es ahora allá arriba. He visto muchos leones convertirse en ratones y muchos ratones convertirse en leones. Cada uno debe asumir su responsabilidad y afrontarla. Así, nos vamos a dar cuenta dónde estamos y hasta dónde podemos llegar”, añadió.

En la última jornada, disputada el fin de semana, Los Chankas se impusieron por 2-0 sobre Atlético Grau con goles de Gonzalo Rizzo y Carlos Pimienta.

Los Chankas recibirán a Cienciano el próximo jueves 23 de abril, por la fecha 10 del Torneo Apertura, en un duelo clave para definir a los primeros lugares de la Liga 1.

El club de Andahuaylas comparte la punta del torneo junto a Alianza Lima, aunque tiene un partido menos que los blanquiazules. Ambos suman, hasta la fecha, 26 puntos, seguidos muy de cerca por el club imperial del Cusco con 22.

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