Ingresamos a la recta más ‘picante’ del Torneo Apertura y por cómo se vienen dando los resultados, tenemos a tres clubes con claras chances de llevarse este primer certamen del año y dar un paso importantísimo en la lucha por el título de la Liga 1 2026: Alianza Lima (26), Los Chankas (26) y Cienciano (22). Universitario de Deportes, que hasta ayer tenía opciones de meterse en esta disputa, quedó bastante relegado en el cuarto puesto con 18 puntos, en una situación crítica que puso en jaque el tan ansiado tetracampeón del pueblo crema.

Por el lado de Alianza Lima, el 8-0 que le propinó a Cusco FC no solo lo colocó en la cima de la tabla de posiciones con 26 unidades, sino también con una importante ventaja desde lo numérico al tener una mejor diferencia de goles en comparación de Los Chankas, su más cercano perseguidor y que tiene el mismo puntaje con un partido menos: +16 sobre +10.

Luego de esta goleada sobre los dorados, estos serán los próximos cinco partidos de los blanquiazules, con enfrentamientos claves ante rivales directos: Atlético Grau (V), CD Moquegua (L), Sporting Cristal (L), Cienciano (V) y Los Chankas (L). Los de Pablo Guede están embalados y, de vencer al ‘Papá’ y a los andahuaylinos, podrían asegurar el trofeo del Torneo Apertura con antelación.

Alianza Lima goleó 8-0 a Cusco FC en su último partido por el Torneo Apertura. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

En cuanto a Los Chankas, hasta la fecha se mantiene como el único invicto del campeonato y con un presente que invita a que sus hinchas se ilusionen con ser la sorpresa en la disputa del título de la Liga 1. En su último encuentro, los dirigidos por Walter Paolella vencieron por 2-0 a Atlético Grau y no quitaron el pie del acelerador en esta recta importante del campeonato.

En tal sentido, el calendario que se le viene a los ‘Guerreros’ es el siguiente, considerando sus próximos cinco compromisos: Cienciano (L), ADT (V), Deportivo Garcilaso (L), Cusco FC (V) y CD Moquegua (L). El cruce clave será contra el ‘Papá’, pues si ganan los dejarán casi fuera de carrera y sostendrán sus números en verde. Ojo: el sexto partido de esta lista será frente a Alianza Lima en Matute.

Los Chankas es una de las revelaciones del campeonato. (Foto: Los Chankas)

Finalmente, tenemos a Cienciano, equipo de buen presente en la Liga 1 y en la Copa Sudamericana. El último domingo, en un duelo nada sencillo ante CD Moquegua, los rojos se impusieron por 2-1 y llegaron a los 22 puntos en la tabla de posiciones, con un encuentro menos que Alianza Lima y el cual será precisamente contra Los Chankas.

La hinchada imperial está ilusionada con dar un golpe sobre la mesa en este Torneo Apertura y llegar a la recta final con claras posibilidades de arrebatarle el trofeo a Alianza Lima, ya que justamente todavía les queda recibir a los de Pablo Guede. Los próximos cinco partidos de Cienciano serán los siguientes: Los Chankas (V), UTC (V), Comerciantes Unidos (L), Atlético Grau (V) y Alianza Lima (L).

Cienciano están en la pelea por el Torneo Apertura 2026. (Fotos: Getty Images)

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