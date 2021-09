La Copa Perú 2021 está cada vez más cerca de iniciarse y ya son 20 los equipos que confirmaron su presencia en la nueva edición de uno de los torneos más duros y peculiares de nuestro balompié. El presidente de la Subcomisión de Fútbol Aficionado - FPF, Roberto Ramos Ruíz, confirmó el calendario de partidos y también señaló que serán cuatro los departamentos que no tendrán representantes en el certamen.

¿Cuál es el sistema de competencia de la Copa Perú 2021?

Al ser una edición extraordinaria, la Copa Perú 2021 tiene previsto estar dividida en cinco fases. La primera, se jugaría en partidos de ida y vuelta. Tras ello, tocará el turno de la Fase 2 y la 3, llaves que se disputarán en cancha neutral y a partido único.

Luego de las rondas preliminares, serán ocho los equipos que lleguen a una liguilla que se disputará en Lima (Fase 4) en formato todos contra todos. El primero llegará directamente a la final, mientras que el otro cupo será peleado en un cuadrangular de eliminación directa (segundo vs. quinto) vs. (tercero vs. cuarto).

Los equipos confirmados en la Copa Perú 2021

EQUIPO SEDE Deportivo Independiente Miraflores (DIM) Lima Ángeles Negros de Yangas Lima Deportivo Maristas Lima Defensor Laure Sur Lima Atlético Chalaco Callao Andahuaylas FC Apurímac Credicoop San Cristóbal Moquegua Deportivo Garcilaso Cusco Deportivo Verdecocha Huánuco Miguel Grau UDH Huánuco Alfonso Ugarte Puno Credicoop San Román Puno Unión San Martín Ica Athletico Maldonado Madre de Dios Asociación Deportiva Tarma (ADT) Junín Unión Deportivo Ascensión Huancavelica Estrella Azul Callao Nacional FBC Arequipa Colegio Comercio N° 64 Ucayali Octavio Espinosa Ica

¿Qué ganan los finalistas de la Copa Perú 2021?

La FPF se encargó de confirmar, mediante la Subcomisión de Fútbol Aficionado, que el campeón de la Copa Perú 2021 obtendrá su ascenso directo a la Liga 1 para la temporada 2022. Además de ello, el subcampeón tendrá un cupo en la Liga 2 del año entrante, sin tener que disputar revalidación alguna.

¿Cuándo arranca la Copa Perú 2021:

El campeonato de fútbol amateur tiene previsto arrancar el próximo domingo 3 de octubre en su primera fase. Tras ello, será un largo camino el que tendrán que recorrer los equipos que luchan por el sueño del ascenso directo a Primera División, siendo la fecha tentativa de la gran final el 20 de noviembre.

