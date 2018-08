Universitario de Deportes, Sporting Cristal, La Cantera y Sport Girls vuelven a la carga este domingo cuando se dispute la fecha 2 de la segunda fase de la Copa Perú Femenina 2018. Los cuatro equipos son firmes candidatos para ser campeón.

De los 20 equipos iniciales solo 12 siguen con vida y, tras disputarse tres fechas, serán ocho los clasificados que llegarán a la tercera etapa, que arranca el 16 de setiembre y en la que se jugarán partidos de muerte súbita.

► Copa Perú Femenina 2018: resultados de la primera fecha de la segunda fase

¿Qué sigue? Los cuatro ganadores se medirán en un cuadrangular (23 de setiembre al 7 de octubre) para definir al campeón, el cual clasificará a la etapa departamental en busca de un cupo a la Copa Libertadores.

Así se jugará la fecha 2 de la segunda fase de la Copa Perú Femenina 2018:



Domingo 2 de setiembre



Partizan vs Universitario

Hora: 10:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador



Villa Libertad vs Athletic Villa

Hora: 12:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador



Municipal Agustino vs Sporting Cristal

Hora: 14:10

Estadio: Marcelino Ccaico - Agustino



Talemtus Callao vs La Cantera

Hora: 16:00

Estadio: Marcelino Ccaico



JC Sport Girls vs Santa Rosa

Hora: 16:00

Estadio: Carlos Moscoso - Surquillo



Clan Zeta vs Inter JC

Hora: 18:00

Estadio: Carlos Moscoso - Surquillo



Así se mueven las tablas de posiciones:

Grupo 1

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS Universitario 1 1 0 0 6 0 6 3 Sporting Cristal 1 1 0 0 2 0 2 3 Partizan 1 0 0 1 0 2 -2 0 Agustino 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo 2

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS La Cantera 1 1 0 0 6 0 6 3 Atlethic Villa 1 1 0 0 2 1 1 3 Talemtus 1 0 0 1 1 2 -1 0 Villa Libertad 1 0 0 1 0 6 -6 0

Grupo 3

Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS Clan Zeta 1 1 0 0 5 0 5 3 Sport Girls 1 1 0 0 4 1 3 3 Inter JC 1 0 0 1 1 4 -3 0 Santa Rosa 1 0 0 1 0 5 -5 0