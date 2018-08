La segunda fase de la etapa provincial de la Copa Perú Femenina 2018 arranca este domingo con solo 12 equipos sobrevivientes de los 20 iniciales. Y, ojo, porque Universitario de Deportes y Sporting Cristal cayeron en el mismo grupo.

Cremas y celestes jugarán tres fechas más para intentar ser uno de los ocho clasificados que llegarán a la tercera etapa, que arranca el 16 de setiembre y en la que se jugarán partidos de muerte súbita.



¿Qué sigue? Los cuatro ganadores se medirán en un cuadrangular (23 de setiembre al 7 de octubre) para definir al campeón, el cual clasificará a la etapa departamental en busca de un cupo a la Copa Libertadores.

Conoce a los 12 clasificados la segunda fase y los nuevos grupos:

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Universitario Athletic Villa Inter JC El Agustino Talemtus JC Sport Girls Sporting Cristal La Cantera Santa Rosa Partizán FC Villa Libertad Clan Z

Así se jugará la primera fecha de la segunda fase:

Domingo 26 de agosto



Universitario de Deportes vs Agustino

Hora: 13:00

Estadio: Lolo Fernández



Sporting Cristal vs Partizan

Hora: 14:00

La Florida



Athletic Villa vs Talentus Callao

Hora: 12:00

Complejo Villa El Salvador



La Cantera vs Villa Libertad

Hora: 15:15

Municipalidad de San Isidro



Inter JC vs JC Sport Girls

Hota: 10:30

Complejo Villa El Salvador



Santa Rosa vs Club Zeta

Hora: 10:00

Estadio de Puente Piedra