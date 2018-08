Copa Perú Femenina 2018: programación, resultados y tabla de posiciones en la tercera fecha

La primera parte de la etapa provincial de la Copa Perú Femenina 2018 llegará a su fin este domingo cuando se dispute la tercera fecha y se conozca a los 12 equipos que seguirán en competencia.

De las 20 escuadras que iniciaron el torneo solo clasificarán a la segunda parte los dos primeros puestos de cada serie y los dos mejores terceros. Seguido, se volverán a formar tres grupos y se jugarán tres fechas más del 26 de agosto al 9 de setiembre.

► Copa Perú Femenina 2018: resultados de la segunda fecha del torneo

A las tercera etapa (16 de setiembre) llegarán los ocho mejores a jugar partidos de muerte súbita y los cuatro sobrevivientes se medirán en un cuadrangular (23 de setiembre al 7 de octubre) para definir al campeón, el cual clasificará a la etapa departamental en busca de un cupo a la Copa Libertadores.

Así se jugará la tercera fecha de la Copa Perú Femenina 2018

Domingo 19 de agosto



JC Sports Girls vs ADEF

Hora: 9:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 1



La Cantera vs Somos Olímpicos

Hora: 9:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 2



Inter JC vs Cultural Poeta

Hora: 11:20

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 1



Sporting Cristal vs Pedro Labarthe

Hora: 11:20

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 2



Clan Zeta vs Real San Luis

Hora: 13:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 1



Talemtus Callao vs FC Premier

Hora: 13:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 2



Municipal Agustino vs Atlethic Villa

Hora: 14:00

Estadio: Marcelino Ccaico - Agustino



Santa Rosa vs Apocalipsis

Hora: 15:00

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 1



Partizan vs Villa Libertad

Hora: 15:00

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 2



Universitario vs Defensor Surco

Hora: 16:00

Estadio: Marcelino Ccaico - Agustino

Así marchan las tablas de posiciones Copa Perú Femenina 2018:

GRUPO A PJ PG PE PP GF GC DG Pts Universitario 2 2 0 0 23 0 +23 6 Inter JC 2 1 0 1 3 3 0 3 Defensor Surco 2 0 1 1 0 3 -3 1 Cultural Poeta 2 0 1 1 0 20 -20 1

Grupo B PJ PG PE PP GF GC DG Pts JC Sport Girls 2 2 0 0 13 0 +13 6 Athletic Villa 2 1 0 1 2 1 +1 3 El Agustino 2 1 0 1 3 12 -9 3 ADEF 2 0 0 2 0 5 -5 0

Grupo C PJ PG PE PP GF GC DG Pts Sporting Cristal 2 2 0 0 11 1 +12 6 Talemtus 2 1 0 1 14 2 +12 3 Premier 2 1 0 1 6 9 -3 3 Pedro Labarthe 2 0 0 2 0 19 -19 0

Grupo D PJ PG PE PP GF GC DG Pts La Cantera 2 2 0 0 21 0 +21 6 Santa Rosa 2 1 0 1 11 11 0 3 Apocalipsis 2 1 0 1 8 12 -4 3 Somos Olímpico 2 0 0 0 1 19 -18 0

Grupo E PJ PG PE PP GF GC DG Pts Partizán FC 2 2 0 0 7 2 +5 6 Clan Z 2 1 0 1 5 4 +1 3 Villa Libertad 2 1 0 1 3 3 0 3 Real San Luis 2 0 0 2 0 6 -6 0