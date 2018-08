Tras debutar con buen pie en la Copa Perú Femenina 2018 , Universitario de Deportes y Sporting Cristal vuelven a la carga este domingo cuando se juegue la segunda jornada de la etapa provincial.

El equipo crema arrancó de una forma arrolladora al golear 20-0 a Cultural Poeta con cinco goles de Alondra Vílchez. Por otro lado, las celestes también cumplieron al vencer 2-1 a Talemtus.

La etapa provincial de la Copa Perú Femenina 2018 se disputa con 20 equipos, distribuidos en cinco series. El ganador de esta primera parte irá a la etapa departamental para intentar quedarse con el cupo a la Copa Libertadores.

Sigue aquí la segunda fecha:



Domingo 12 de agosto



Serie A

Inter JC vs Universitario

Hora: 3:00 p.m.

Estadio Villa el Salvador



Cultural Poeta vs Defensor Surco

Hora: 12:00 p.m.

Estadio Municipal de Puente Piedra



Serie B

Athletic Villa FC vs JC Sport Girls

Hora: 1:10 p.m.

Estadio Villa El Salvador

​

Mun. El Agustino vs ADEF

Hora: 09:30 a.m.

Estadio Manuel Dulanto del Callao



Serie C

Premier vs Sporting Cristal

Hora: 11:20 a.m.

Estadio Villa El Salvador

​

Talemtus vs Pedro Labarte

Hora: 11:30 a.m.

Estadio Manuel Dulanto Callao



Serie D

Apocalipsis vs La Cantera

Hora: 09:30 a.m.

Estadio Villa El Salvador

​

Santa Rosa vs Somos Olímpico

Hora: 2:00 p.m.

Estadio Municipal de Puente Piedra



Serie E

Real San Luis FC vs Partizan FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio San Luis de Cañete

​

Clan Z vs Villa Libertad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio Municipal de Puente Piedra