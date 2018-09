Copa Perú Femenina 2018: Universitario de Deportes y Sporting Cristal chocan este domingo

Universitario de Deportes y Sporting Cristal chocan este domingo en la tercera fecha de la segunda fase de la etapa provincial de la Copa Perú Femenina 2018. Sin jugar, ambos equipos ya están clasificados, sin embargo, se trata de dos de los favoritos y nos espera un partidazo.

Cremas y celestes comparten el grupo 1 y, tras ganar sus dos primeros duelos, solo deben definir en esta última fecha cuál avanzará como primer puesto y cuál como segundo.

► Copa Perú Femenina 2018: resultados y tablas de posiciones de la fecha 2 de la segunda fase

Serán ocho los clasificados (los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros) que llegarán a la tercera etapa, que se llevará a cabo el 16 de setiembre y en la que se jugarán partidos de muerte súbita.

¿Qué sigue? Los cuatro ganadores se medirán en un cuadrangular (23 de setiembre al 7 de octubre) para definir al campeón, el cual clasificará a la etapa departamental en busca de un cupo a la Copa Libertadores.

Programación fecha 3 – Segunda Fase Copa Perú Femenina2018:



Domingo 3 de Setiembre:



Athletic Villa vs La Cantera

Hora: 10:00 am

Estadio: Buenos Aires - Chorrillos



Talentums vs Villa Libertad

Hora: 4:00 PM

Estadio: Complejo Villa El Salvador - VES



Agustino vs Partizan

Hora: 4:00 PM

Estadio: Carlos Moscoso - Surquillo



Inter JC vs Santa Rosa

Hora: 4:10 PM

Estadio Municipal de Puente Piedra Campo 2 – Puente Piedra



JC Sports Girls vs Clan Zeta

Hora: 4:10 PM

Estadio Municipal de Puente Piedra Campo 2 – Puente Piedra



Sporting Cristal vs Universitario de Deportes

Hora: 6:00 PM

Estadio: Carlos Moscoso – Surquillo