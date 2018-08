Este fin de semana se dio inicio a la etapa provincial de la Copa Perú Femenina 2018 con 20 equipos, distribuidos en cinco series, entre ellos dos grandes como Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Ojo, los ganadores de esta primera parte irán a la etapa departamental y el campeón se quedará con un cupo a la Copa Libertadores.

Las series están divididas de la siguiente manera:

Serie A: Universitario (Cercado de Lima), Cultural Poeta (Puente Piedra), Defensor Surco (Surco) e Inter JC (Chorrillos).

Serie B: JC Sport Girls (San Borja), Municipalidad El Agustino (El Agustino), A.D.E.F (La Victoria) y Athetic Villa FC (Villa El Salvador).

Serie C: Sporting Cristal (Rímac), Talemtus (Callao), Pedro Labarte (La Victoria) y PC Premier (Miraflores).

Serie D: La Cantera (San Isidro), Santa Rosa (Puente Piedra), Somos Olímpico (Surco) y Apocalipsis (Santa Anita).

Serie E: Partizan FC (Barranco), Clan (Puente Piedra), Villa Libertad (Surco) y Real San Luis FC (Cañete).

Sigue aquí los resultados de la primera fecha:



Sábado 04 de agosto



FINAL: Universitario (Cercado) 20-0 Cultural Poeta (Puente Piedra)

Estadio: Lolo Fernández



Domingo 05 de agosto



ADEF (La Victoria) vs Athletic Villa FC (Villa el Salvador)

Hora: 9:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 1



Defensor Surco (Surco) vs Inter JC (Chorrillos)

Hora: 9:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 2



Pedro Labarte (La Victoria) vs FC Premier (Miraflores)

Hora: 11:30

Estadio: Complejo Villa El Salvadaor - Campo 1



Partizan FC (Barranco) vs Clan Z (Puente Piedra)

Hora: 11:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 2



Somos Olímpico (Surco) vs Apocalipsis (Santa Anita)

Hora: 13:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 1



Villa Libertad (Surco) vs Real San Luis FC (Cañete)

Hora: 13:30

Estadio: Complejo Villa El Salvador - Campo 2



JC Sport Grils (San Borja) vs Municipalidad El Agustino (El Agustino)

Hora: 14:00

Estadio: Sede Sporting Cristal



La Cantera (San Isidro) vs Santa Rosa (Puente Piedra)

Hora: 15:15

Estadio: Municipal de San Isidro



Sporting Cristal (Rímac) vs Talemtus (Callao)

Hora: 16:00

Estadio: Sede Sporting Cristal