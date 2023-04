¿Junior ahora listo para vivir una nuevo experiencia con Walter Ormeño en la Copa Perú?

Una experiencia diferente pero creo que con el comando técnico que ha llegado al equipo las cosas se sienten como si fuese profesional.

Llegaste por pedido de Juan Alayo que estuvo en Sport Boys

A él (Juan Alayo) ya lo conozco años, es la primera vez que trabajo con él pero me siento muy bien.

¿Y vas a jugar en un club que es tradicional?

Ormeño me ha sorprendido mucho, tiene muchos hinchas, es como un Boys en el Callao. De verdad estoy sorprendido por la cantidad de gente que son hinchas de este equipo.

¿En las calles debe haber mucha expectativa?

Se siente la ilusión de la gente, de que quiere que el equipo esté en un lugar más alto, que pueda hacer un gran torneo y se llegue a la profesional.

¿Saliste de Cantolao?

Antes de Cantolao estuve en Sipesa, acá en el barrio, en el Callao jugaba en una cancha que ahora es sintética. Estuvo Donny Neyra, Roberto Holsen. De ahí paso a León de Huánuco y de inmediato a Cantolao, de los 10 años hasta los 16.

Junior Ross debutó en Bolognesi de Tacna en 2003. (Foto: Irene Carranza)

¿Cuál es tu barrio?

Soy chalaco neto, mi barrio es Tarapacá con Pedro Ruiz.

¿Llegaste muy chico a Bolognesi de Tacna?

Bolognesi siempre voy a estar agradecido porque se me dio la oportunidad de ir para allá muy pequeño, íbamos varios para allá pero yo fui el único de mi categoría, estaba “Cachito” Ramírez, Johan Vásquez, chicos de la categoría 84.

¿Tienes buenos recuerdos de tu paso por Bolognesi?

De Tacna hay bonitos recuerdos, de Bolognesi, de mis inicios, de saber que era un equipo responsable, que quería grandes cosas y sacó muchos jugadores.

Te tocó ser dirigido por buenos entrenadores que hoy se han ganado un nombre

Yo comencé con Roberto Mosquera, después tuve a Jorge Sampaoli, Juan Reynoso con el que salí campeón, tuve técnicos que llegaron a equipos importantes, está (Javier) Torrente también.

¿En ese momento te imaginaban llegar tan lejos?

Uno creo que iba visualizando ese tipo de cosas, por el equipo que tienes, por la calidad de jugadores, estuvo “Cachito” Ramírez, Renzo Sheput, Rodrigo Saraz, cuando yo comienzo el “Chino” Pereda llegaba de Boca. Mosquera me hizo debutar y después me llevó a Cristal, Sampaoli que fue campeón con Chile y estuvo hasta hace poco en Sevilla, Juan Reynoso que ahora es técnico de la selección peruana.

¿Has pensado en ser técnico en algún momento?

Estoy ahorita comenzando en Piratas, que comienzan a jugar Federación, tengo una categoría ahí, me siento cómodo. Los martes y jueves estoy en un programa de televisión. Es bonito, compartir con compañeros de fútbol.

Viviste muy buenos años en Sporting Cristal

Me enamoré de esa camiseta (Cristal), de ese equipo, no solo por el trato a mi sino también por el trato a mi familia, tengo los más bonitos recuerdos.

¿Qué anécdotas recuerdas?

Anécdotas más recordadas para mí, yo le tengo bastante aprecio a Carlos Lobatón, la primera final del 2012 él me dijo que yo iba a ser protagonista, antes del partido se me acercó a decirme que iba a ser mi tarde y no se equivocó porque hice un gol, tanto en Cusco como en Lima.

¿También jugaste en Sport Boys que es un equipo muy querido?

La verdad que en Sport Boys el sentimiento de la familia está, tanto era el sentimiento que cuando me tocaba jugar en contra de Boys y yo marcaba, no podía entrar a la casa.

¿Y qué recuerdas de Municipal?

“Muni” siempre es tradicional, siempre tiene historia, haber estado ahí ha sido muy bonito.

Jugaste también en el extranjero

Sí y tuve la chance de volver a irme después del 2012 que hice pero me ganó más el sentimiento. Tuve algunas ofertas, pero me sedujo más quedarme en Sporting Cristal.

¿Te arrepientes de algo en tu carrera?

De nada, podía haberme quedado en Europa, pero las decisiones que uno toma están escritas y agradecido con Dios. Feliz por la carrera que he llevado, tomé la decisión de venir a Sporting Cristal y gracias a eso tengo a mis hijos.

¿Cuál es el objetivo con Walter Ormeño?

Ascender, no hay otra, siempre mi primer objetivo es trabajar para lograr lo más grande.

¿Qué es lo que caracteriza a un chalaco?

Más que todo la viveza, el chalaco es vivo, es de gozar, de disfrutar cada cosa, de verdad que no se deja.

¿Eres salsero?

Sí, me gusta mucho Tony Vega.

¿Y también cevichero?

No soy mucho de ceviche, me gusta más el pescado frito que crudo.

