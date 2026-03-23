En unas semanas bastante tensas en el fútbol peruano, sobre todo por los dimes y diretes entre los directivos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, parece abrirse una primera puerta para que ambas partes puedan dialogar de manera altura. Esto, a su vez, podría darse a menos de dos semanas para el primer clásico de la Liga 1 2026, el cual se disputará en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Según informaron en el programa Al Límite, la Liga de Fútbol Profesional Peruana tiene planificado pactar una reunión con las cabezas de ambos clubes, esperando tender un puente de conversaciones entre los involucrados y esperar conclusiones positivas previo al mencionado duelo en el recinto merengue.

Aún no hay mayores detalles respecto a esta reunión, pero la citada fuente señaló que la Liga se lo comunicará a Universitario y Alianza Lima entre hoy lunes o mañana martes. Eso sí, de darse, se espera que puedan estar presentes Franco Velazco, administrador provisional de la ‘U’, y Fernando Cabada, gerente general de la institución íntima.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura con 20 puntos. (Foto: Alianza Lima)

Hay que recordar que la relación entre Universitario y Alianza Lima no pasa por sus mejores días; no desde ahora, sino desde ya varias temporadas. En medio de reclamos, denuncias, declaraciones polémicas y un panorama de mucha tensión, lo meramente futbolístico ha dejado de estar en un primer plano y ahora los protagonistas son otros.

De concretarse el pacto para que se dé esta reunión, Fernando Corcino, presidente de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, estará presente. La idea es que esto se dé el jueves 26, aprovechando que el torneo local entró en receso por la fecha FIFA de marzo, donde la Selección Peruana enfrentará a Senegal y Honduras.

En cuanto a lo deportivo, Alianza Lima llegará a este clásico como líder del Torneo Apertura con 20 puntos, superando a su escolta (Los Chankas) por diferencia de goles. Universitario, entre tanto, registra 15 unidades y está lejos de los blanquiazules, por lo que están obligados a ganar en casa si no quieren quedar tan relegados en la disputa del primer certamen de la temporada.

Universitario está cuarto en el Torneo Apertura con 15 puntos. (Foto: Universitario)

¿Cuándo será el Universitario vs. Alianza Lima?

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima, válido por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, está programado para el sábado 4 de abril desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

¿Dónde ver el Universitario vs. Alianza Lima?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Alianza Lima, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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