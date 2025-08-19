En el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Alianza Lima vs. U. Católica se enfrentan en el compromiso válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Por el lado de Alianza Lima, llega a esta partido luego de haber eliminado a Gremio en la ronda de playoffs. En el torneo local, acumula 11 puntos en el Torneo Clausura y se ubica en el quinto lugar, a cinco del líder Sporting Cristal. Además, acaba de perder a Erick Noriega -vendido a Gremio de Brasil-, y en su lugar llegó Pedro Aquino, quien recién podrá ser inscrito en caso clasifiquen a la siguiente etapa.

U. Católica, por su parte, llega a esta instancia luego de quedar como líder del grupo B, por encima de Cerro Largo de Uruguay, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina. En el torneo ecuatoriano, vienen de empatar 1-1 en casa ante Libertad y quedaron a 11 puntos de Manta, en su lucha por alejarse de la zona de descenso. Eso sí, sufrieron la baja por lesión del arquero venezolano Rafael Romo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Sudamericana, el partido entre Alianza Lima vs. Universidad Católica está pactado para disputarse este miércoles 20 de agosto a partir de las 7:30 p.m. desde el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de vuelta de octavos de final.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Alianza Lima vs. Universidad Católica es a las 8:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica en España?

En España, Alianza Lima vs. Universidad Católica, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, está pactado para iniciar a las 2:30 horas del día siguiente, jueves 21 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universidad Católica en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre Alianza Lima vs. Universidad Católica está programado para las 9:30 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

