Después de sellar un triunfo importante frente a Universitario, para Alianza Atlético la actividad en la semana no se detiene, pues rápidamente han tenido que enfocarse en lo que será su próximo duelo por Copa Sudamericana. Sin embargo, no todo es pensar en lo futbolístico, si no también en lo que podría suceder si las decisiones arbitrales terminan influyendo directamente en el resultado, tal y como paso hace algunas semanas atrás con equipos como Cusco FC y Sporting Cristal. Es por ello, que el entrenador Federico Urciuoli habló, en exclusiva con Depor, sobre el respaldo que debería mostrar la FPF.

El estratega del ‘Vendaval’ ha puesto el dedo en la llaga sobre una problemática que parece repetirse cada vez que un club peruano compite en el exterior. Urciuoli enfatiza que, más allá del planteamiento táctico, existe una sensación de vulnerabilidad arbitral que termina minando el esfuerzo de los jugadores en momentos determinantes.

Durante la charla, el DT analizó la influencia de los fallos recientes y cómo la interpretación del VAR ha generado impotencia en su plantel. “En el trámite uno entiende que las localidades y los árbitros tienen cierta muñeca, pero ver que trazan una línea de offside dudosa o un penal donde el arquero evita el contacto, genera mucha rabia. Alguien debería estar viendo lo que vio todo el Perú”, sostuvo.

América de Cali ganó 2-1, por un polémico penal en Copa Sudamericana. (Foto: Conmebol)

El estratega lamentó que no se dedicara el tiempo necesario para revisar las jugadas de forma minuciosa, algo que habría calmado los ánimos en el banquillo sullanense. “Quería que se tomen un tiempo de revisarlo y eso me hubiese dado el beneficio de la duda. No me siento perjudicado directamente, pero soy consciente de que pudimos ganarlo en campo a pesar de no estar de acuerdo”, añadió el técnico.

El entrenador también se refirió al descontento generalizado de la afición peruana en redes sociales, instando a las autoridades a tomar nota de estas situaciones para proteger el crecimiento del balompié local. Según su visión, quienes están a cargo de la FPF deben trabajar para que ningún equipo destacado en la temporada regular se vea mermado injustamente al representar al país.

“Todo lo que esté al alcance de quienes están a cargo de la federación, para no sentir eso, seguramente están tomando nota y lo harán. Tiene que haber un crecimiento desde todos los ámbitos para que ningún equipo de Perú que haya sido destacado en las temporadas regulares y represente al Perú en los torneos internacionales se vea perjudicado. Hoy el VAR tendría que ser una ayuda y no un perjuicio”, afirmó.

Consciente de la sensibilidad del tema, Federico Urciuoli intentó mantener la prudencia para evitar posibles represalias que afecten su presente deportivo en la competición. “Intento ser discreto y no posicionarme en un lugar que perjudique a alguien. Hay que seguir trabajando y desde lo futbolístico imponerse para que no haya margen para ninguna duda y que se puedan conseguir triunfos, si es que esto sigue así medio complicado en alguna decisión”, puntualizó el estratega.

Alianza Atlético visitó a América de Cali por Copa Sudamericana 2026. (Foto: Getty Images)

¿Por qué Alianza Atlético juega en Lima?

El club, oriundo de Sullana-Piura, no puede jugar como local en su tierra y junto a sus hinchas. Esto ha marcado una diferencia en las tribunas, en el duelo debut frente a Tigres que se jugó en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde fueron los hinchas argentinos quienes se hicieron sentir mucho más que los locales.

Esto sucede debido a que el Estadio Campeones del 36 o el Miguel Grau de Piura, no están habilitados para una competencia internacional, pero que ellos no pueden hacer nada porque la responsabilidad es del estado. “No corresponde a decisiones que tengan que ver tanto con Alianza Atlético, sino que tiene más que ver con la política de los municipios. Entonces, ahí hay una limitación y eso es un condicionante para competir en un buen césped o a nivel internacional y bueno, eso lo sufre la gente y lo sufre el equipo”, comentó.

Es por ello que han tenido que elegir jugar en Lima para sus compromisos internacionales, descartando Trujillo debido a mejores condiciones de infraestructura y logística, pues a pesar de que jugaron la primera fase ganándole a Deportivo Garcilaso ahí, el Estadio Mansiche también tiene mucho mantenimiento costoso que corregir.

“En Trujillo, si pudimos llevar más hinchas por la distancia y por los gastos, pero las habilitaciones, los requisitos, los requerimientos de ese estadio terminan condicionando porque son muchas multas que termina pagando el club. Entonces termina siendo lo más conveniente jugar en un estadio de Lima, donde no haya por ahí sanciones o multas. Lo ideal es que todo el club esté preparado para jugar y no para preparar un estadio”, concluyó.

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