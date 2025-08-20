Con el boleto a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima sigue firme en su camino internacional. Los dirigidos por Néstor Gorosito sumaron una nueva victoria y clasificación ante Universidad Católica de Ecuador, redondeando así una temporada inolvidable para la retina del hincha. A la espera de conocer a su rival (Independiente o Universidad de Chile), los dirigidos por Néstor Gorosito no solo obtuvieron un triunfo futbolístico porque también ganaron una importante suma de dinero. Este monto se suma a toda la ‘caja’ acumulada por su participación desde la Fase 1 de Copa Libertadores.

La victoria y clasificación de Alianza Lima a cuartos de final dejó un total de 700 mil dólares de ingreso. A diferencia de la Copa Libertadores, la Sudamericana brinda un monto menor por cada etapa; sin embargo, los blanquiazules vienen acumulando ganancias desde la fase 1 de la Copa Libertadores.

En este certamen continental -en el que jugó desde el mes de febrero- superó tres etapas para ingresar a la de grupos, donde también obtuvo un monto por su participación y la victoria ante Talleres. En total, ganó 4 millones 830 mil dólares.

Por quedar tercero en su grupo e insertarse al play-off de Copa Sudamericana, se adjudicó de 500 mil dólares más. En lo que respecta a los octavos de final, ganó 600 mil dólares. Con el último logro, Alianza Lima acumula una ganancia total de 6 millones 630 mil dólares en premios de Conmebol.

Alianza Lima venció a U. Católica en el Atahualpa de Quito. (Foto: Getty Images)

Este dinero ayudará a equilibrar los gastos de Alianza Lima en el último mercado de fichajes porque incorporó a Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Gaspar Gentile, Josué Estrada, Gianfranco Chávez y Sergio Peña. Todo estos arribos fueron con el afán de potenciar el plantel, situación que viene funcionando a Néstor Gorosito.

Además, es la primera vez que los blanquiazules obtienen siete triunfos a nivel internacional en una sola temporada, un récord que quedará en la historia de la mano del ‘Pipo’. En los próximos días conocerán a su rival, pero ya quedarán concentrados para jugar el clásico de la Liga 1 ante Universitario de Deportes.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile / Independiente?

El duelo de ida de cuartos de final aún no tiene fecha y hora exacta, pero se disputaría en el estadio Alejandro Villanueva durante la semana del 16 de septiembre en un horario similar al de los octavos de final: 7:30 p.m.

El cuadro blanquiazul es local porque accedió desde la Copa Libertadores y los chilenos o argentinos tendrán que esperar a cerrar como locales en la semana del 25 de septiembre, probablemente a la misma hora. El canal del partido se designará en los próximos días, de acuerdo a la disposición de CONMEBOL.

De acuerdo a la distribución de las llaves, el ganador de este partido accederá a la semifinal y tendrá la oportunidad de enfrentarse contra el vencedor de la llave entre Fluminense vs. Lanús o Central Córdoba, que definirán su destino en la semana del 25 de agosto en el play-off de la competencia.

