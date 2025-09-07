Universidad de Chile será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras el fallo de Conmebol, que decidió eliminar a Independiente de la competencia. Eso sí, el cuadro azul también fue sancionado económica y deportivamente, por lo que jugará los próximos siete partidos sin público de local y de visita. En ese sentido, el duelo de vuelta en tierras chilenas será a puerta cerrada, una decisión que tampoco tomaron a bien en tienda blanquiazul.

En diálogo con ADN Deportes de Chile, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú -principal acreedor del cuadro íntimo- dejó en claro que esta medida también afecta en parte a Alianza Lima, pues los hinchas grones, que acompañaron este año al equipo en Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros países a lo largo de la competencia internacional, no podrán alentar desde la tribuna en Chile.

“Sí, hay una parte de la resolución de Conmebol que nos afecta, pues no nos permitiría que nuestros hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visita. Ya hemos disputado ocho partidos de visita y, en todos, la actitud de los hinchas aliancistas ha sido respetuosa y no han generado incidentes. Entonces, sí nos afecta, porque somos ajenos a esto”, declaró el directivo.

Jorge Zúñiga es el presidente de Aliancistas del Perú. (Foto: Alianza Lima)

Zúñiga también fue consultado por el medio chileno acerca de la rivalidad que existe entre la U. de Chile y Alianza Lima, y sentenció: “En estas instancias, uno se concentra más en el fútbol que en esas rivalidades. Uno se prepara para enfrentar a rivales difíciles”. En ese sentido, recalcó en la entrevista que lo más le preocupa es que se juegue el duelo de vuelta sin público.

De todos modos, hay una ligera luz de esperanza, al menos para el cuadro chileno. Su presidente Michael Clark expresó que si bien en lo deportivo sienten que se hizo justicia al darles por ganadores, no pueden aceptar como justo el castigo que golpea directamente a su hinchada. “No podemos estar tranquilos por la sanción de jugar siete partidos sin público en condición de locales”, señaló. Por ello, presentaron una apelación formal y esperan una pronta respuesta de CONMEBOL.

Cabe apuntar que dicho partido, programado para el jueves 25 de setiembre a las 6:30 p.m. (hora peruana) no se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, sede habitual de la U. de Chile, pues será utilizado como sede del Mundial Sub-20, así que se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Presidente de U. de Chile aseguró que apelarán decisión de jugar sin público ante Alianza Lima. (Foto: U. de Chile)

TE PUEDE INTERESAR