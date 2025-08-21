Alianza Lima volvió a vivir una noche mágica de Copa Sudamericana. Si bien el inicio del partido de vuelta frente a la Universidad Católica de Ecuador no fue sencillo, el equipo fue de menos a más y logró corregir los errores que había cometido para lograr la remontada. Néstor Gorosito fue clave en el replanteo, y ahora que ya están instalados entre los mejores ocho clubes de la competición, su ambición sigue siendo la misma: salir campeones.

En diálogo con los medios de comunicación en la conferencia pospartido, ‘Pipo’ remarcó que el objetivo de él y de sus jugadores es llegar a la final de la Copa Sudamericana y levantar el trofeo. El entrenador blanquiazul sabe que todavía tiene que sortear un par de llaves para llegar al encuentro definitorio, pero fuera de eso, la ilusión del plantel es grande.

“El objetivo es salir campeón. Con este club, con este escudo, con esta historia, no puedes pretender otra cosa. Después la realidad nos marcará si nos dio el cuero o no, pero yo quiero salir campeón. Desde que entremos, se lo dijimos a los chicos. El máximo respeto a los equipos que nos toque, pero la ilusión nuestra es máxima”, afirmó.

Alianza Lima espera por su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Edson Ochoa / CPM)

Al ser consultado sobre el rival que le gustaría que le toque en los cuartos de final, a falta de confirmación para saber qué pasará con Independiente y la Universidad de Chile –el partido de vuelta quedó cancelado por los lamentables hechos ocurridos en Avellaneda–, Gorosito no eligió a uno y prefirió enfocarse su equipo. Para él, cuentan con los argumentos claros para pelear por un lugar en semifinales.

“Nosotros apostamos a ganador siempre. De preferir, no prefiero a ninguno. Todos los que han llegado hasta acá, con méritos propios, vamos a enfrentar a equipos más difíciles porque se van manteniendo, pero no hay que olvidarnos de todos los partidos de visitantes y locales que hemos hecho”, sostuvo.

En otro momento de la charla con la prensa, el entrenador de 61 años agradeció el apoyo incondicional de la hinchada que llegó al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, incluso haciendo un recorrido de más de 31 horas de viaje terrestre. ‘Pipo’ sabe que sin ellos lo que han conseguido no sería posible, pues sienten el aliento en cada cancha en la que juegan.

“Te conmueve la gente, es impresionante la cantidad de gente que vino viajando. El plantel trata de responder brindándose, nos llena de orgullo por los jugadores que tenemos. Donde vamos somos locales, así que muy agradecido para con toda la gente”, aseveró el argentino, quien ya disputó una final de Copa Sudamericana: lo hizo con Tigre, perdiéndola frente a Sao Paulo en el 2012.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR