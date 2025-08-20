El futuro de Gianluca Lapadula vuelve a ser tema de conversación en Italia. El atacante de la selección peruana atraviesa un momento de incertidumbre en el Spezia, club con el que todavía tiene contrato, pero donde se ha visto alejado de los planes deportivos tras la lesión de tobillo que lo marginó de los playoffs de la temporada pasada. Mientras se recupera y espera reintegrarse a los entrenamientos, una posibilidad comienza a tomar fuerza: el regreso al Pescara, el equipo que lo catapultó a la élite en 2016 y que ahora sueña con tenerlo de vuelta para afrontar el reto de la Serie B. El interés no es rumor, sino un plan concreto que los dirigentes del club han reconocido públicamente.

El presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, fue el primero en encender la ilusión al declarar que fichar a Gianluca Lapadula es “el sueño de todos”. Sus palabras, pronunciadas en una entrevista con el medio Rete8, confirmaron que el club ya trabaja en los pasos necesarios para intentar convencer al Spezia de liberar al atacante. La operación, sin embargo, no será sencilla y dependerá de que se encuentre un balance económico viable para ambas partes.

Desde el entorno del jugador, no se descarta que la negociación pueda prosperar. Lapadula nunca ha cerrado la puerta a regresar al Pescara, lugar donde se ganó el cariño de la hinchada con sus goles y su entrega. En su primera etapa en el club dejó huella con una temporada memorable, lo que convierte esta opción en un anhelo compartido tanto por el delantero como por los seguidores del equipo italiano.

El Spezia, por su parte, se mantiene cauteloso. Tras un año marcado por lesiones y poca continuidad, la institución debe decidir si Lapadula encaja en su proyecto deportivo o si lo mejor es darle salida. Por ahora, el jugador no ha sido considerado en las sesiones de pretemporada, un detalle que alimenta la versión de que su futuro estaría lejos del equipo.

En paralelo, Pescara acelera sus movimientos en el mercado. El objetivo es claro: reforzar el ataque con un delantero de jerarquía que garantice goles y experiencia. Además de Lapadula, otros nombres como Massimo Coda y Alessandro Gabrielloni han sido evaluados, aunque el ítalo-peruano se mantiene como la prioridad absoluta de la dirigencia y del técnico Vivarini.

Gianluca Lapadula celebró el ascenso con Pescara en la temporada 2015-2016. (Foto: Agencias)

El director deportivo Pasquale Foggia también reconoció que, en caso de que no prospere la llegada de Lapadula, existen alternativas en carpeta. Uno de los candidatos es Luca Moro, atacante del Sassuolo, aunque la apuesta de mayor impacto sigue siendo el ‘Bambino’ del gol peruano.

Pescara contra reloj con Lapadula

Los tiempos apremian. Pescara quiere cerrar pronto la negociación para darle a su entrenador la pieza ofensiva que considera indispensable en la lucha por el ascenso. El regreso a la Serie A es la gran meta del club, y sumar a un jugador con el recorrido y la jerarquía de Lapadula sería un golpe anímico y deportivo de nivel.

Por ahora, lo único seguro es que el nombre de Lapadula vuelve a generar ilusión en la ciudad donde alguna vez alcanzó la gloria y su fichaje al poderoso AC Milán. El reencuentro dependerá de que Pescara, Spezia y el propio jugador logren alinear sus intereses en las próximas semanas.

Pescara Calcio interesado en Gianluca Lapadula | Foto: Spezia

