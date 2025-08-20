Alianza Lima vs. Universidad de Chile/Independiente de Avellaneda se medirán en el Estadio Alejandro Villanueva en La Victoria, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo blanquiazul accedió tras superar a Universidad Católica de Ecuador por un global de 3-1 con goles de Alan Cantero en Matute y Eryc Castillo en Quito, mientras que los chilenos y argentinos aún definen su pase a esta instancia debido a que su partido quedó suspendido por problemas en las gradas del Estadio Libertadores de América (Argentina), en lo que era el duelo por los octavos de final. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

Empiezan los cuartos de final de esta competencia internacional y Alianza Lima definió su lugar. El cuadro ‘íntimo’ se impuso ante el siempre complicado Católica de Ecuador, cerrando la llave de manera limpia con un doblete de Alan Cantero en Matute y un gol de Eryc Castillo en el Estadio Olímpico Atahualpa. En total, el marcador global fue de 3-1 que significó también un golpe histórico para los íntimos que vuelven a esta instancia luego de 23 años.

Los dirigidos por Nestor Gorosito llegan con un plantel con bajas como la de Erick Noriega, pero con el reforzamiento de Pedro Aquino, quien podrá ser inscrito para esta instancia. Además, también sumaron en lo anímico por las hazañas logradas en torneos internacionales.

Universidad de Chile ingresaría a esta instancia, si logra superar en los cuartos de final a Independiente de Avellaneda. Recordemos que el partido se disputaba con normalidad hasta que ocurrieron incidentes con los hinchas visitantes chilenos en un sector del estadio Libertadores de América. Lo cual hizo que se suspendiera el partido, a pesar que el encuentro iba empatado 1-1 con goles de Santiago Montiel para el elenco argentino, mientras que Lucas Assadi anotó el tanto de los sureños.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile / Independiente?

El duelo de ida de cuartos de final aún no tiene fecha y hora exacta, pero se disputaría en el estadio Alejandro Villanueva durante la semana del 16 de septiembre en un horario similar al de los octavos de final: 7:30 p.m.. El cuadro blanquiazul es local porque accedió desde la Copa Libertadores y los chilenos o argentinos tendrán que esperar a cerrar como locales en la semana del 25 de septiembre, probablemente a la misma hora. El canal del partido se designará en los próximos días, de acuerdo a la disposición de CONMEBOL.

De acuerdo a la distribución de las llaves, el ganador de este partido accederá a la semifinal y tendrá la oportunidad de enfrentarse contra el vencedor de la llave entre Fluminense vs. Lanús o Central Córdoba, que definirán su destino en la semana del 25 de agosto en el play-off de la competencia.

