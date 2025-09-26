Desde el corazón íntimo, donde los aficionados viven con pasión cada revés y cada triunfo, Eryc Castillo alzó la voz tras una noche compleja ante Universidad de Chile. No solo fue autor de un gol, si no también trató de ser el portavoz de la resiliencia que intentó mostrar el equipo blanquiazul llegando hasta instancias que en un principio no se imaginó. En medio de la decepción continental, el extremo ecuatoriano exhortó a sus compañeros a “levantar la cabeza”, a concentrarse en el presente local y a soñar con retornar a competencias internacionales el año próximo.

El ecuatoriano jugó todos los partidos internacionales que Alianza Lima disputó esta temporada —18 entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana—, anotando seis goles. Esa continuidad muestra tanto su aporte como la carga que supone depender de figuras que mantienen alto el ritmo en todos los frentes.

“Hay que seguir trabajando, hay revanchas en el fútbol, tenemos que levantar la cabeza, Dios permitirá que las cosas sigan mejorando”, sostuvo Castillo en declaraciones para DSports apuntando a que la derrota no arruine lo construido hasta ahora. Teniendo en cuenta que lograron llegar a cuartos de final después de 3 años de la última vez que un equipo peruano pudo hacer ello.

Gol de Eryc Castillo para el 1-2 de Alianza Lima vs. U. de Chile | VIDEO: ESPN

Acto seguido, agregó: “Tenemos convicción de meternos a un campeonato internacional en el próximo año, el grupo que tenemos es maravilloso, el fútbol da revanchas y sería bonito el año que viene competir de nuevo”. Cabe resaltar que para esto, el cuadro ‘blanquiazul’ debe mantenerse dentro de los 4 primeros puestos de la tabla acumulada.

La campaña de Alianza Lima en 2025 ha tenido momentos de brillo continental: avanzó en la Libertadores, compitió dignamente en la Sudamericana, se midió con rivales exigentes, y Castillo fue parte esencial. Además, en la Liga1, el equipo ha mostrado solidez, pero también intermitencia.

Ha ganado partidos en el Clausura, ha conseguido puntos clave, pero aún no ha encontrado esa regularidad que asegure tranquilidad hacia el final del torneo. Uno de los datos que se destaca es la contribución estadística de Castillo en el torneo local: previo al inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura, llevaba 3 goles y 4 asistencias.

Eryc Castillo. (Foto: Getty Images)

¿Renovará Eryc Castillo con Alianza Lima?

Sobre su futuro, Castillo confirmó en el pasado que hay conversaciones con Alianza Lima para extender su vínculo. En particular, fuentes periodísticas indicaron que su contrato podría renovarse hasta diciembre del 2028. Él mismo ha sido claro al decir que “hay gente encargada de eso”, intentando mantener el enfoque en los desafíos del equipo más que en su situación contractual.

Dicha información fue brindada por el periodista Michael Succar, quien mencionó que la institución victoriana llegó a un acuerdo para que se quede dentro del club por los próximos tres años. Además, señaló que, en los próximos días, el elenco ‘Blanquiazul’ estará confirmando esta noticia en todas sus redes sociales.

“Es un hecho lo que se venía comentando, lo que se venía trabajando. Eryc Castillo ha renovado contrato con Alianza Lima por los próximos tres años. Ya es un hecho. Va a ser anunciado en los próximos días”, fue lo que indicó en el programa ‘Denganche’.

