Miguel Ángel Torres dejó el cargo de administrador del Sport Boys | FOTO: Miguel Angel Torres/Composición Depor
Pese a recién haber sido designado por la SUNAT como administrador Temporal de Sport Boys, el exfútbolista decidió dar un paso al costado por la disconformidad de los hinchas ‘rosados’ tras su elección.

Comunicado de Miguel Ángel Torres en sus redes sociales

Publcación de Miguel Ángel Torres renunciando al cargo de administrador de Sport Boys | FOTO: X (Miguel Torres)
Nota en desarrollo

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

