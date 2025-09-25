La Copa Sudamericana 2025 ya vive su recta final y el camino rumbo a la gran final única en Asunción está cada vez más claro. Luego de unos cuartos de final cargados de drama, goles sobre la hora y definiciones por penales, ya se conocen a tres de los cuatro clasificados: Lanús, Atlético Mineiro e Independiente del Valle. El último boleto se resolverá esta noche entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, que llegan con todo abierto tras el empate sin goles en Lima. Los equipos que sueñan con la gloria saben que el margen de error se acorta y que, en los próximos 180 minutos, se jugarán la vida por la ansiada clasificación a la final.

Tras imponerse en la serie ante Fluminense, Lanús se convirtió en el único representante argentino en la competencia. El Granate empató 1-1 en el Maracaná y, gracias a su triunfo en la ida, selló la clasificación. Su rival en semifinales será el ganador de la llave entre Alianza Lima y la U. de Chile, que hoy se define en Santiago quién avanza.

Por su parte, Atlético Mineiro también consiguió su lugar tras sufrir hasta el final contra Bolívar. El equipo de Jorge Sampaoli se impuso 1-0 en la vuelta con un gol agónico y cerró el global 3-2. Ahora deberá enfrentarse a Independiente del Valle, que logró remontar ante Once Caldas y avanzar en una dramática definición por penales.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Sudamericana?

Ida – 23 de octubre (por confirmar)

U. de Chile o Alianza Lima vs. Lanús | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos o Estadio Alejandro Villanueva

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro | Estadio Banco Guayaquil

Vuelta – 30 de octubre (por confirmar)

Lanús vs. U. de Chile o Alianza Lima | Estadio La Fortaleza

Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle | Arena MRV

Lanús se enfrentará al ganador del duelo entre Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana. (Fotos: Getty Images | Alianza Lima)

La CONMEBOL ya confirmó que las semifinales se jugarán entre el 23 y el 30 de octubre, mientras que la final única se disputará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Como en toda la Sudamericana, las series serán de ida y vuelta, sin regla de gol de visitante, lo que obliga a cada equipo a buscar la victoria en casa.

En total, serán cuatro partidos que prometen ser vibrantes. Lanús, con su experiencia internacional, buscará seguir sorprendiendo; mientras que Alianza Lima y la U. de Chile intentarán poner a su país en la gran definición. En la otra llave, Mineiro e Independiente del Valle revivirán duelos intensos entre brasileños y ecuatorianos, un clásico reciente en el fútbol continental.

¿Cuándo y dónde se juega la final?

La gran final de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, en sede confirmada por la CONMEBOL, tras descartar la opción inicial de Santa Cruz de la Sierra. Será un partido único que coronará al nuevo campeón del segundo torneo más importante del continente.

La expectativa es máxima y, más allá de los nombres que hoy ya están en semifinales, lo cierto es que todos los equipos llegan con argumentos para soñar. Lanús, Atlético Mineiro, Independiente del Valle y el ganador del choque entre Alianza Lima y la U. de Chile marcarán el cierre de un torneo que, como cada año, ha dejado emociones en cada etapa.

¿Cómo ver la Copa Sudamericana 2025?

En cuanto a la transmisión, esta se encuentra a cargo de ESPN y DSports para toda Latinoamérica, además de las alternativas de streaming en las plataformas de DGO y Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

