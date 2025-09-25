Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana 2025 tras un duelo cargado de emociones en Coquimbo. El equipo dirigido por Néstor ‘Pipo’ Gorosito cayó 2-1 ante Universidad de Chile y quedó eliminado en los cuartos de final del torneo internacional. Más allá del resultado, lo que marcó la noche fue el sentimiento de frustración y tristeza en el cuadro blanquiazul, que había depositado grandes ilusiones en este certamen. Con goles tempraneros de Lucas Assadi y Javier Altamirano, el cuadro chileno tomó ventaja, mientras que Eryc Castillo descontó en la segunda parte para los íntimos. Luego del pitazo final, el propio Gorosito dio la cara en conferencia de prensa y compartió su sentir.

El estratega argentino no escondió su dolor por la eliminación, destacando que el grupo estaba convencido de pelear por instancias mayores en el torneo. “Estamos tan dolidos como los hinchas. Teníamos muchas ilusiones de llegar a la final y quedamos afuera contra un buen equipo”, señaló con evidente frustración.

En esa misma línea, Gorosito resaltó la competitividad de la llave, asegurando que más allá de la derrota, el encuentro tuvo momentos muy parejos. “Por ahí el resultado refleja lo que pasó en el partido. Me parece que Billy Viscarra no atajó más tiros en el primer tiempo, tuvimos para empatar con el cabezazo de Paolo Guerrero y el desborde de Eryc Castillo”, agregó.

El DT íntimo reconoció que a su equipo le faltó más claridad en campo rival durante los primeros 45 minutos, lo que les impidió generar ocasiones más claras. “Nos faltó el último cuarto de cancha en el primer tiempo, para llegar con mejor opción en los últimos metros”, explicó.

Pese a la tristeza, el técnico argentino quiso remarcar el compromiso del plantel durante todo el torneo. “Agradecimiento con los jugadores por la entrega y el día a día. Por momentos la posesión era compartida en el primer tiempo, pero el esfuerzo estuvo siempre”, indicó.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR