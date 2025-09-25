La primera temporada de Erick Noriega en Gremio está siendo muy exigente, ganándose la titularidad sin tantos partidos encima y en contextos que le requieren explotar sus condiciones al máximo. El último miércoles volvió a ser inicialista en el ‘Tricolor’ esta vez en el empate por 1-1 frente a Botafogo en el Arena do Gremio, por la fecha 16 del Brasileirao 2025.

Después de su desafortunado partido del último fin de semana, donde cometió dos penales en el triunfo por 3-2 sobre Inter en el clásico de Porto Alegre, el ‘Samurái’ volvió a recibir el respaldo de Mano Menezes, aunque esta vez arrancando por primera vez como volante central; en sus anteriores encuentros había iniciado como zaguero por derecha.

A decir verdad, pese a haber estado en el foco ante Inter, estallando en llanto luego de cometer su segundo penal, Noriega se repuso rápidamente y jugó una etapa complementaria más que destacada, sin perder ninguno de los duelos que tuvo en el momento más caliente del clásico. Por eso no fue extraño que volviera a ser considerado por Menezes en otro encuentro clave por el Brasileirao.

Sin embargo, esta vez frente a Botafogo le costó sostener el ritmo en el centro del campo y fue cambiado en el entretiempo, para propiciar el ingreso de Alex Santana. Así como fue elogiado por su fortaleza mental ante el ‘Colorado’, ahora la prensa brasileña fue más exigente con su rendimiento y le dio una valoración por debajo de lo esperado.

Erick Noriega registró su cuarta titularidad con Gremio. (Foto: Gremio)

Para Globo Esporte, su actuación fue discreta en varios pasajes del compromiso, pero valoró su despliegue para combatir el mediocampo del ‘Fogao’. En general, lo puntuaron con 6, mientras que la hinchada le dio una valoración de 6.5. “Con una actuación discreta, fue combativo en la marcación y limpió bien las jugadas en el campo defensivo del Gremio”, señaló el citado medio.

Con 23 años, Erick Noriega está experimentando una exigencia diferente en el fútbol brasileño, donde será capaz de tener partidos sobresalientes como días en donde no pueda cumplir las expectativas que su propio talento ha generado. Todo es parte del proceso, en el que tendrá que aprovechar al máximo cada titularidad y cada minuto que esté en el campo de juego.

Por edad y presente, el futbolista de raíces japonesas forma parte de esa camada de jugadores que encabezarán el recambio generacional en la Selección Peruana, que buscará reconstruirse después del desastroso proceso clasificatorio para el Mundial del 2026. La idea de Noriega es consolidarse en Gremio y después tentar la posibilidad de emigrar a Europa; tiene condiciones, todo depende de él.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta finales del 2028. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de empatar por 1-1 con Botafogo, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Vitória, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 28 de septiembre desde las 9:00 a.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

