La previa del partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se vio marcada por un episodio fuera de la cancha que encendió la alarma en la interna blanquiazul. El plantel dirigido por Néstor Gorosito llegó sin inconvenientes a territorio chileno, pero todo cambió en el momento de ingresar al hotel de concentración en Coquimbo. Allí, un grupo de simpatizantes del cuadro azul se situó a los rededores para recibir al club peruano con insultos y provocaciones, lo que generó momentos de tensión en la antesala de un duelo decisivo. Este hecho no pasó desapercibido y ya habría sido comunicado oficialmente a la CONMEBOL.

Según los reportes, los inconvenientes iniciaron cuando la delegación íntima descendía del bus frente al hotel. Los hinchas de la Universidad de Chile no solo gritaron frases ofensivas, sino que también habrían protagonizado un acto violento contra un simpatizante aliancista, al que despojaron de su camiseta blanquiazul.

La periodista Ana Lucía Rodríguez, presente en Chile, detalló lo ocurrido, señalando que en el aeropuerto todo transcurrió con calma, pero la situación cambió radicalmente en la llegada al hotel. “Había un grupo de hinchas que insultaron a Alianza Lima y se produjo una agresión a un aficionado peruano”, relató.

Ante este panorama, la dirigencia de Alianza Lima no se quedó de brazos cruzados. El club informó a la CONMEBOL sobre lo sucedido y pidió que se refuercen las medidas de seguridad en las horas previas al encuentro, para evitar que el incidente escale a mayores.

Cabe señalar que, debido a sanciones previas, el partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará sin público en las tribunas del estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Esta decisión del ente rector busca garantizar el desarrollo normal del compromiso en un contexto donde ya se habían registrado antecedentes de violencia por parte de la hinchada local.

En paralelo a lo ocurrido, el plantel blanquiazul se mantiene enfocado en lo futbolístico. Jugadores como Paolo Guerrero y Jesús Castillo se sumaron a la delegación, lo que representa un respaldo importante para Néstor Gorosito en la búsqueda del pase a semifinales.

Por otro lado, referentes como Carlos Zambrano, aunque suspendido, también acompañan al grupo, mostrando unidad en un momento clave. La interna aliancista sabe que la presión será alta, más aún tras lo sucedido fuera de la cancha.

El partido de ida en Matute terminó igualado sin goles, por lo que el duelo de este jueves en Coquimbo será decisivo. El ganador avanzará directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Lanús, mientras que, en caso de empate, todo se definirá desde los doce pasos.

El entrenador de Alianza Lima también lamentó no contar con el apoyo de los hinchas blanquiazules en Chile para el duelo de vuelta.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

