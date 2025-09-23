El 2025 de Alianza Lima refleja un excelente paso por torneos internacionales. La escuadra blanquiazul inició en la fase 1 de la Copa Libertadores para luego insertarse en la etapa de grupos. Posteriormente, quedó en tercer lugar y pasó a la Sudamericana. Ya en este certamen, superó el play-off y los octavos de final, ubicándose ahora en cuartos. Este jueves, jugará el partido de vuelta ante Universidad de Chile (igualaron 0-0 en la ida) y Franco Navarro -director deportivo de la institución- reveló cuál es el verdadero objetivo y qué tan enfocados están para alcanzarlo.

“Internacionalmente nunca ha pasado lo que está pasando este año: jugar 16 y 18 partidos ahora. Queremos jugador los 21. No hay otra cosa. La única posibilidad que tenemos es que el equipo demuestre lo que ha venido haciendo todo este tiempo. Esperamos un noche hermosa en Coquimbo y volver con la clasificación”, contó a L1 MAX.

Navarro también se encargo de confirmar una noticia que era un secreto a voces: la renovación de Néstor Gorosito. El DT argentino se quedará para la temporada 2026 y tendrá la oportunidad de armar el plantel para darle carácter competitivo. Eso sí, aún queda definir el destino de los blanquiazules a final de temporada.

Franco no ocultó la emoción por enfrentar un partido importante a nivel internacional. Alianza Lima empató 0-0 en la ida y ahora va por el triunfo en Coquimbo ante Universidad de Chile. Para Navarro, el grupo se encuentra preparado para este tipo de situaciones.

“Estamos con la ilusión fuerte, con todo lo que genera este tipo de partidos que da la clasificación a una semifinal histórica. Es un grupo de jugadores que nos ha demostrado en estos ocho meses tener esa personalidad, jerarquía y capacidad para poder superar a un rival durísimo”, aseguró.

Además, agregó: “Es un partido de 180 minutos, se ha jugado el primer tiempo. En casa hubiera gustado superarlos. El equipo hizo un gol y es polémico que anularan ese gol. Pero ya está, tenemos que fortalecernos, aprender de lo que pasó y superar nuestros errores”.

Por último, se pudo conocer que este jueves 25 de septiembre, Alianza Lima jugará con la camiseta blanca ante Universidad de Chile. Esta alterna fue parte de la clasificación ante Boca Juniors en La Bombonera y también el empate ante Gremio en Portoalegre, resultado que significó la clasificación a octavos de Sudamericana.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR