Alianza Lima se juega su partido más importante del año y la tensión aumenta en la previa del choque contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025. La igualdad sin goles en el duelo de ida dejó todo abierto y ahora, en territorio chileno, se definirá al clasificado a semifinales. En medio de este escenario, uno de los referentes íntimos, Guillermo Viscarra, tomó la palabra y fue claro con lo que busca el plantel: ganar. El arquero aseguró que el grupo viajó convencido de lograr un resultado positivo y que la mentalidad está puesta únicamente en conseguir la clasificación. Sus declaraciones reflejan la confianza con la que los blanquiazules llegan al compromiso más esperado de la temporada.

Viscarra, que ha sido pieza clave bajo los tres palos durante el torneo internacional, destacó la necesidad de entrar con fuerza desde el inicio. “Necesitamos la victoria y vamos a ir por ello. Los dos tenemos que ganar para clasificar y ambos equipos tenemos el mismo objetivo”, dijo en su llegada a Chile, dejando en claro que el margen de error será mínimo.

El portero blanquiazul también adelantó cuál será la clave para los íntimos en Coquimbo: un arranque con intensidad. “Esperemos que el partido se dé para nuestro lado desde el primer minuto y si podemos salir con la ventaja, luego manejar el marcador”, expresó. De esa manera, el arquero boliviano dejó ver la estrategia que buscarán aplicar frente a un rival que también llega con presión.

La presencia de Viscarra no solo transmite seguridad a la defensa, sino también confianza al resto del equipo. El arquero ha sido protagonista en varias noches internacionales con Alianza Lima y está motivado a liderar al grupo en un duelo que podría marcar historia para los íntimos.

Viscarra es uno de los líderes en el plantel de Alianza. (Foto: Gian Ávila)

En la antesala, otro de los jugadores que se animó a hablar fue Eryc Castillo. El ecuatoriano resaltó la mentalidad con la que llega el plantel: “Venimos con la mentalidad de sacar el partido adelante, ojalá podamos hacer un buen encuentro y llevarnos la victoria”, señaló tras arribar a territorio chileno.

Castillo también lamentó que el compromiso no se dispute con público, aunque dejó en claro que eso no será excusa: “Siempre la motivación es que haya gente en los estadios, no se podrá en esta oportunidad, pero venimos con la motivación de poder hacer nuestro juego y conseguir la clasificación”, sostuvo.

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR