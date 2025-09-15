Corría el minuto 24 del partido y Universitario de Deportes acababa de empatarle a Melgar con un golazo de Jairo Concha. Sin embargo, más allá de la euforia que eso significó, una acción fortuita encendió las alarmas del comando técnico de Jorge Fossati: en una jugada ofensiva en campo del ‘Dominó’, Ánderson Santamaría tuvo un choque con Alec Deneumostier y Leonel González, provocando su estrepitosa caída al borde del área.

La repetición en la transmisión dejó ver cómo, en un intento por superar a sus marcadores, ‘Santa’ cae al perder estabilidad. Sus gritos de dolor evidenciaron que la situación pintaba muy mal, por lo que rápidamente sus compañeros se comunicaron con el banquillo crema para pedir su cambio, apurando así el ingreso de César Inga.

Todo esto se dio justo cuando Ánderson Santamaría había pasado a jugar como carrilero por derecha, cambiando de posición con Aldo Corzo ante la dificultad que este estaba teniendo para posicionarse por el carril. No obstante, su salida obligó a que Fossati replantee de un momento a otro.

Aunque se marchó entre lágrimas por el dolor al ser sustituido, según las imágenes recogidas por Fútbol En América durante la retirada de Universitario del Estadio Monumental de la UNSA, se pudo ver que caminó por su cuenta para dirigir al bus. Eso sí, con mucha dificultad y rengueando.

Ánderson Santamaría se fue entre lágrimas por lesión sufrida en el Universitario vs Melgar. (Video: L1 MAX)

A su llegada a Lima, fue el propio Jorge Fossati quien dio un adelanto sobre lo que se sabe del estado físico del zaguero y las medidas que tomará el club en las próximas horas. Lo importante ahora es que pudieron confirmar que la lesión está situada en su tobillo y no en la rodilla, como se creyó en un primer momento.

“(Sobre la información que tienen) No demasiada, más que el diagnóstico inicial del médico. Por suerte, nosotros pensamos que podía tener comprometida la rodilla, pero no, es solo el tobillo. Mañana (hoy) le van a hacer un estudio y ver lo que tiene”, reveló el ‘Nono’.

Por el momento, en tienda merengue son cautelosos y recién emitirán un parte médico cuando tenga la información completa tras la resonancia magnética a la que será sometido Ánderson Santamaría. La ‘U’ descansa en la fecha 9, pero es muy probable que el defensor se pierda la décima jornada frente a UTC en Trujillo.

Ánderson Santamaría llegó a Universitario tras su salida de Atlas. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

