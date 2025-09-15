Cuando el reinicio de la Liga 1 invitaba a que solo se hablase de fútbol y se comentara sobre la pelea por el Torneo Clausura, las recientes declaraciones de Carlos Zambrano encendieron la polémica. Tras los entrenamientos de Alianza Lima el último domingo, luego de la caída por 4-3 a manos de Deportivo Garcilaso, el zaguero, quien no jugó en dicha derrota por la suspensión de dos fechas que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), sacó toda su ‘artillería’ para referirse a Universitario de Deportes.

Sucede que todo esto surgió a raíz de los reclamos por parte de la ‘U’ luego del clásico, lo que trajo consigo las fuertes sanciones contra Néstor Gorosito, Renzo Garcés y el propio Zambrano –además de las dos fechas para el ‘Káiser’, otras seis fueron para ‘Pipo’ y cuatro para Garcés–. En medio de eso, el ‘León’ sostuvo que espera que los merengues dejen de quejarse.

“Esperemos que no nos suspendan más jugadores o que no se sigan quejando de nosotros. Parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado. Es muy raro de verdad, unas sanciones tan altas, siempre cae sobre el club, sobre Alianza. Causa sospechas”, afirmó contundentemente.

Para el defensor, este tipo de sanciones se hacen más drásticas cuando se trata de Alianza Lima. “En el fútbol se está perdiendo esa euforia o calentura del momento que ya no se puede cometer. En Matute han habido jugadores también que han hecho gestos provocando a la tribuna y nunca les pasó nada, pero como es Alianza, se quieren hacer notar los árbitros”, añadió.

Carlos Zambrano se refirió a los reclamos que hay en Universitario. (Video: Fútbol En América / Foto: Getty Images)

La respuesta en Universitario no tardó en llegar, pero de forma más sutil. Jorge Fossati, a su arribo a Lima luego del triunfo por 2-1 sobre Melgar, fue consultado sobre las declaraciones de Carlos Zambrano y evitó extender la polémica, procurando enfocarse solo en su equipo.

Para el ‘Nono’, el defensor de Alianza Lima sabe manejarse muy bien cuando se trata de generar alguna incomodidad con sus comentarios, pero remarcó que lo aprecia mucho: recordemos que lo dirigió durante todo el 2024 cuando coincidieron en la Selección Peruana. “Lo aprecio mucho a Carlos Zambrano. Él sabe manejarse en el mundo de la polémica, yo no, no sé y se lo dejo a él”, apuntó.

Por otra parte, al ser interrogado por el trabajo del árbitro Joel Alarcón, el director técnico uruguayo argumentó que, si bien en otras ocasiones hubo arbitrajes que generaron dudas, este no fue el caso y el juego se desarrolló sin muchos aspavientos. Asimismo, valoró que eso haya permitido que solo se hable de fútbol y no de alguna polémica decisión arbitral.

“Hoy (ayer) no lo sentí. Ustedes saben que a mí no me cambia el resultado, la actuación del arbitraje, por suerte para todos, algo que nos permite hablar de fútbol, nada más. Porque si tuvo errores, una cosas es tenerlos y otra cosa ser tendencioso. Yo no lo vi para nada, yo vi un arbitraje que fui igual aquí que para allá”, aseveró.

Jorge Fossati está afrontando su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este triunfo sobre Melgar y descansar en la fecha 9, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 20 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

