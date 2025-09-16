Alianza Lima vs. U. de Chile se enfrentan este jueves 18 de septiembre en un duelo cargado de historia y emociones, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El compromiso tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde el equipo ‘blanquiazul’ buscará dar el primer golpe en casa y encaminarse hacia las semifinales del certamen continental. Los recuerdos del pasado vuelven a estar presentes, ya que ambos equipos no se cruzaban en torneos internacionales desde la polémica Copa Libertadores 2010.

Alianza Lima llega a este compromiso en un momento de presión tras su reciente derrota por 4-3 ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1, resultado que generó dudas entre sus hinchas. Sin embargo, en la Sudamericana el equipo ha mostrado una versión distinta, eliminando con autoridad a Universidad Católica de Ecuador y a Gremio de Brasil. Para este choque, Néstor Gorosito recuperará piezas importantes como Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Kevin Quevedo, quienes vuelven tras cumplir suspensiones.

El equipo íntimo sabe que Matute puede convertirse en un factor decisivo. El aliento de su hinchada será clave en un partido que es visto como una oportunidad de revancha internacional. Para los victorianos, esta serie no solo representa la chance de avanzar en la Copa, sino también de borrar la herida que dejó la eliminación del 2010 en Santiago, donde quedaron fuera en medio de la polémica arbitral.

En frente estará una Universidad de Chile que atraviesa un gran momento anímico. Los dirigidos por Gustavo Álvarez llegan a Lima tras consagrarse campeones de la Supercopa de Chile, en la que golearon 3-0 a Colo Colo, lo que les da confianza para encarar la llave. Además, clasificaron a cuartos luego de que la CONMEBOL les otorgara el pase tras la suspensión de su partido de vuelta ante Independiente en Avellaneda por incidentes en las tribunas.

El conjunto chileno llega con nombres de peso y la motivación de volver a ser protagonista en un torneo continental. Con figuras experimentadas y un funcionamiento sólido, los ‘azules’ intentarán sacar un resultado positivo en La Victoria para cerrar la serie con mayor tranquilidad en la vuelta en Coquimbo, pactada para el jueves 25 de septiembre.

Este cruce, además, marcará el reencuentro de dos aficiones que mantienen recuerdos encontrados. Si bien la CONMEBOL ha prohibido la presencia de público visitante en el partido de vuelta, el ambiente en Lima promete ser de fiesta y tensión a la vez, con la expectativa de que Alianza pueda volver a dar un golpe internacional en su estadio.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile está programado para este jueves desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a la 6:30 p.m.; y en España a las 2:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. U. de Chile?

Alianza Lima vs. U. de Chile se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

