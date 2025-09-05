La reciente clasificación de Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana parecía haber cerrado un capítulo lleno de polémica. Sin embargo, desde Avellaneda la historia aún no encuentra punto final. Independiente, club descalificado tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América, no se ha quedado de brazos cruzados y prepara una apelación que podría tener un impacto directo en el calendario del torneo. Con esta movida, los dirigentes del Rojo buscan frenar lo que está pactado para la próxima semana: el esperado cruce entre Alianza Lima y la U de Chile, un duelo que genera gran expectativa en suelo peruano.

El fallo inicial de la CONMEBOL, emitido hace unos días, determinó la eliminación de Independiente y la clasificación administrativa de los chilenos. Además, incluyó sanciones económicas y restricciones de público que generaron debate en Argentina y fuera de ella. La resolución, lejos de ser aceptada con resignación, ha sido catalogada por la directiva del Rojo como desproporcionada.

De acuerdo con información del periodista Germán García Grova, el conjunto de Avellaneda presentará un recurso de apelación con carácter de urgencia. La intención es que el organismo revise la sanción antes de que se dispute el encuentro entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, o en su defecto, que se suspenda el compromiso hasta que haya una respuesta definitiva.

Este movimiento sorprendió en el ambiente sudamericano y encendió las alarmas en ambos clubes implicados en los cuartos de final. Ni Alianza ni la U de Chile esperaban que, a pocos días del pitazo inicial, se pueda generar un escenario de incertidumbre sobre la continuidad del torneo.

Cabe recordar que el fallo original se originó tras los incidentes en Avellaneda, donde se registraron disturbios en la tribuna visitante y enfrentamientos que obligaron a suspender el partido en pleno segundo tiempo. En aquel momento, el marcador era 1-1, pero la ventaja obtenida en la ida permitió a los chilenos sostener la clasificación.

Fallo de la Conmebol, que confirma la eliminación de Independiente. La U de Chile será rival de Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: Conmebol.

Para Independiente, la decisión no solo significó la eliminación inmediata, sino también un duro golpe económico. Las sanciones incluyeron una multa de 250 mil dólares y la obligación de disputar siete partidos internacionales sin público como local y siete más sin hinchada visitante.

Ahora, con la apelación en camino, la atención vuelve a centrarse en la CONMEBOL. El ente deberá responder en un plazo breve para definir si mantiene su postura inicial o si acepta la medida del club argentino, lo que podría alterar el desarrollo normal de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima en las semifinales de la Copa Sudamericana | FOTO: AFP

Por lo pronto, el calendario sigue en pie: Alianza Lima recibirá a la Universidad de Chile el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha está prevista para el 25 en Chile. No obstante, todo indica que los próximos días serán claves para saber si el balón rodará tal como estaba previsto o si la polémica sigue deteniendo el torneo.

