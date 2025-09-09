Alianza Lima y Universidad de Chile definirán el pase a semifinales de la Copa Sudamericana y se volverán a ver las caras luego de 15 años. En aquel 2010, el equipo de Gustavo Costas se quedó fuera de la Copa Libertadores tras una polémica decisión del árbitro ecuatoriano Carlos Vera que privó a los íntimos de acceder a los cuartos de final. Uno de los protagonistas de aquella jornada fue José Carlos Fernández, quien armó una dupla letal en ataque junto a Wilmer Aguirre. Hoy, el popular ‘Zlatan’ recordó aquel momento y también habló de si le gustaría acompañar a la delegación aliancista en esta llave.

“Siempre nos quedó ese sinsabor de pensar qué hubiera pasado si hubiéramos seguido en carrera en la Copa Libertadores del 2010. Nos quedó esa espina, tanto a mí como a todo el plantel. Este es el momento que todos los aliancistas estábamos esperando para terminar de cerrar ese círculo y decidir, en la cancha, quién es el mejor”, declaró el exdelantero en DEnganche.

Cuando se conoció la decisión de Conmebol través de su cuenta de X (antes Twitter), el popular ‘Zlatan’ publicó: “Confirmado ya quien será el rival, a cerrar ese círculo”. Aquel 7 de mayo del 2010, el exdelantero marcó un doblete que le daba la clasificación a Alianza Lima a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, pero luego vino toda la polémica y la posterior eliminación a manos de la U. de Chile.

José Carlos Fernández fue una de las figuras de Alianza Lima en 2010, cuando enfrentó a U. de Chile. (Foto: GEC)

En la entrevista, el también exdelantero de la Selección Peruana recordó su pico de rendimiento en 2010, lo que le valió volver al extranjero y fichar por Deportivo Quito de Ecuador. “Yo creo que mi versión del 2010 sería titular en este Alianza. Ese año competí en la selección contra Guerrero y Pizarro, ambos en su mejor momento. Hice siete goles en ocho partidos en esa Libertadores. Si a Serna lo vendieron por un gol y no sé cuántos millones, ¿a mí por cuánto me hubiesen vendido?”, señaló.

Por otro lado, señaló que le gustaría acompañar a la delegación aliancista en esta llave ante la U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El duelo de ida se jugará en Matute este jueves 18 de setiembre, mientras que siete días después en Coquimbo, sede alterna del cuadro chileno, se definirá el pase a las semifinales del torneo.

“Claro que me gustaría. Sería lindo. A Matute, para la ida, voy a ir con mis hijos. Ya tenemos todo separado. Después, a Chile, yo feliz”, señaló el popular ‘Zlatan’, quien espera ser la ‘cábala’ y acabar este enfrentamiento con un final feliz para todo el pueblo blanquiazul.

Alianza Lima disputará los cuartos de final de la Sudamericana ante la U de Chile. ¿Habrá revancha del cruce ocurrido en 2010? Foto: Alianza Lima.

