Alianza Lima encara una de sus semanas más determinantes del año. El cuadro blanquiazul viajará a Chile para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Universidad de Chile, un duelo que definirá el futuro internacional del equipo. Con el empate sin goles en Matute, la llave quedó completamente abierta y cualquier detalle puede marcar la diferencia. En ese contexto, la decisión del club fue clara: viajar con todo el grupo, incluso aquellos futbolistas que no podrán tener acción dentro del campo, como Carlos Zambrano y Pablo Lavandeira, quienes fueron incluidos en la delegación con el objetivo de reforzar la unión del plantel.

La inclusión de ambos jugadores no pasa desapercibida. Carlos Zambrano está suspendido y Pablo Lavandeira continúa en recuperación tras una lesión, pero la dirigencia y el comando técnico consideran que su presencia es clave para mantener al grupo compacto y motivado en una instancia que puede cambiar la temporada. Alianza Lima sabe que el aspecto anímico será fundamental para enfrentar a un rival que contará con el respaldo de su hinchada y que suele hacerse fuerte de local.

La delegación íntima viajará (2:30 p.m) completa a Chile, con Paolo Guerrero y Jesús Castillo como parte de la nómina, además del resto de jugadores que habitualmente son considerados por Néstor Gorosito. La idea es clara: mostrar que todos, titulares y suplentes, están comprometidos en un mismo objetivo.

El entrenador argentino entiende que este partido puede marcar un antes y un después en el proyecto. En la Liga 1, el equipo se encuentra en el quinto lugar en la tabla, por lo que la Copa Sudamericana se ha convertido en la gran oportunidad de cerrar el año con protagonismo. Avanzar a semifinales sería un impulso deportivo que puede sostener al grupo en lo que resta de la temporada.

El empate en Lima dejó todo abierto. Para clasificar, los íntimos están obligados a ganar en territorio chileno, sin importar la diferencia. Un nuevo empate en los 90 minutos llevará la serie a la tanda de penales, un escenario que también está en el radar del comando técnico.

En paralelo, la Copa Sudamericana también definirá otras llaves, con equipos como Fluminense, Lanús, Atlético Mineiro y Bolívar buscando un lugar en semifinales. Sin embargo, toda la atención en el Perú está puesta en lo que pueda hacer Alianza Lima, que se juega mucho más que un simple pase de ronda.

Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo jugará Alianza Lima vs. U. de Chile?

Luego de vencer por 4-0 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando visite a la Universidad de Chile, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR