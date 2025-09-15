Universidad de Chile llega motivado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y ya palpita lo que será el cruce ante Alianza Lima en Matute. El equipo chileno, que viene de levantar la Supercopa tras golear a Colo Colo, atraviesa un momento de confianza y su delantero Nicolás Guerra fue el encargado de encender la previa con declaraciones que no pasaron desapercibidas. El atacante de 26 años aseguró que el plantel se encuentra enfocado en el objetivo y que la visita a Lima no será un obstáculo para ir en busca de un resultado positivo. Con un historial reciente que los impulsa y la ‘U’ dejó claro que no viajará solo a competir, sino a ganar.

El propio Nicolás Guerra, quien anotó en la final ante el ‘Cacique’, destacó que el grupo no se deja llevar por la euforia del título, sino que apunta a seguir firme en la Copa Sudamericana. “Vamos a tomarlo con mesura, ir partido a partido, hemos dado pasos muy grandes, pero hay que ratificarlos. Iremos a Perú a ganar y cerrar la llave de manera positiva”, expresó con seguridad.

El atacante también analizó lo que significa enfrentar a un rival de la talla de Alianza Lima, resaltando que el cuadro íntimo se ha ganado un lugar entre los ocho mejores del torneo. “Tienen mérito, son un gran equipo, será difícil, estará peleado, pero nosotros planificamos el partido para ganar, esa es nuestra idea”, remarcó.

Más allá de la dificultad que representa jugar fuera de casa y sin el apoyo de su hinchada, Guerra manifestó que la motivación del grupo está intacta. “En estas instancias ya no hay partidos fáciles, aunque no tengamos a nuestra gente, sabemos que nos apoyarán de todos lados. Tenemos que hacernos fuertes igual”, apuntó.

El delantero también habló de la responsabilidad que implica vestir la camiseta de Universidad de Chile en un torneo internacional. “Al estar en la U uno tiene que aspirar a lo máximo, tomamos esa responsabilidad, pero tenemos que ir paso a paso; son partidos de copa, muy trabados, y por algo los equipos que están aquí llegaron hasta esta instancia”, sostuvo.

En cuanto al presente futbolístico del equipo, Guerra valoró que el título ante Colo Colo sirvió como un envión anímico, pero insistió en que eso debe quedar en el pasado. “No sirve de nada ganar ayer si no rectificamos lo que somos en un partido de copa”, comentó.

Asimismo, reconoció que tanto el estilo de juego como la unión del grupo han sido claves en la campaña internacional de los azules. “Lo que nos caracteriza es jugar bien y de manera compacta, tanto con balón como sin él. Tenemos que seguir fortaleciendo eso”, afirmó.

Universidad de Chile visitará a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugarán Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Luego de varios días de incertidumbre por conocer la decisión de la CONMEBOL, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras la próxima semana, en el compromiso correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR